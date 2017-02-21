21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 21.02.17

21.02.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в ДК железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания территории квартала в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) Свердловский областной суд и Свердловский творческий союз журналистов проведут круглый стол, посвященный внедрению суда присяжных на уровень районных/городских судов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этажсостоится пресс-конференция, посвященная старту федеральной кампании по безопасности «Сложности перехода» в Свердловской области. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель начальника ГУОБДД России Сергей Добряков, директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, советник президента Российского союза автостраховщиков Владимир Клейменов представят программу мероприятий в рамках кампании, расскажут о новые форматах – интерактивные уроки, игровое тестирование и детский спектакль, формирующих безопасную модель поведения на дороге и обсудят проблемы аварийности с участием пешеходов на территории региона. В качестве приглашенных гостей в пресс-конференции примут участие и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, начальник отдела развития транспорта министерства транспорта и связи Юрий Кожевников, министр здравоохранения Игорь Трофимов, уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, начальник Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, защитник прав автомобилистов Максим Едрышов и автоэксперт, представитель Федерации автовладельцев России Олег Таратухин.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и комиссия по безопасности жизнедеятельности населения проведут совместное заседание. Депутаты планируют обсудить проблемы несанкционированных свалок и методы борьбы с ними.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию заслушает доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга» на 2015 – 2017 годы». Также депутаты обсудят итоги реализации программы «Развитие газовых сетей в Екатеринбурге» на 2014 – 2016 годы.

В 14:00 в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» (ул. Луначарского, 128) пройдёт День открытых дверей. В программу мероприятия включен приуроченный к масленичной неделе мастер-класс по выпечке блинов, участие в котором, как ожидается, примут представители консульств Испании, Конго, США.

В 16:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3, 5 этаж, work class 517) в честь Дня защитника Отечества пройдет лего-турнир.

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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