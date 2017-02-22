22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 22.02.17

22.02.2017, среда

В Екатеринбурге в ФОК «Оржоникидзевский» (ул. Шефская, 64а) откроются Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по художественной гимнастике. В соревнованиях примет участие 161 спортсмен, из них 31 мастер спорта и 78 кандидатов в мастера спорта. Соревнования судят больше 30 судей. Участники мероприятия из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО.

В 10:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-завтрак с организаторами Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями. О ходе подготовки к Всемирному мероприятию расскажут представители оргкомитета: Петтер Хольм, представитель международного координационного комитета, Олег Колпащиков, президент АНО «Белая трость», Алексей Никифоров, председатель проектного офиса, Вера Симакова, заместитель председателя проектного офиса, генеральный директор организации «Благое дело». Кроме этого, спикеры расскажут о том, готов ли город принять более 700 инвалидов, расскажут о том, какая культурная и деловая программа будет организована для участников конгресса.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится заседание комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты рассмотрят вопрос о финансировании муниципальных учреждений здравоохранения уральской столицы на 2017 год.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) СРО Союза художников России представит персональные выставки уральских художников: Александра Ремезова «Три столицы» и Ивана Анцыгина «Дороги...».

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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