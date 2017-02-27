27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 27.02.17

27.02.2017, понедельник

В 09:30 в школе села Обуховское Камышловского района (ул. Школьная, 1Б) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Архивная группа патриотического отряда «Высота» передаст поисково-архивные документы родственниками Несговорова Степана Ивановича,1909 г.р., пропавшего без вести 9 сентября 1941 г. В мероприятии примут участие депутаты думы Камышловского района.

В 11:00 в Екатеринбурге стартует конкурс по городскому ориентированию с навигационными приложениями и белой тростью для инвалидов по зрению (сбор у памятника В.Н.Татищеву и В.И. де Геннину). Мероприятие пройдет в рамках подготовки к I Всемирному конгрессу людей с ОВЗ по маршрутам «Инклюзивного города». Участники конкурса – люди с инвалидностью по зрению и без – пройдут по тем местам, которые посетят участники конгресса.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади Труда начнется пикет памяти Бориса Немцова.

Екатеринбург. Другие новости 26.02.17

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