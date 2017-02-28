28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 28.02.17

28.02.2017, вторник

В 10:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65а) состоится рассмотрение по существу дела о массовой драке у ТЦ «Дирижабль» 12 января 2016 года.

В 10:00 в Екатеринбурге на территории 19-й пожарно-спасательной части (ул. Машиностроителей, 27) состоятся соревнования среди пожарно-спасательных подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий. В соревнованиях примут участие 8 команд из Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы.

В 10:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5, конференц-зал Т-216) стартует V Международный инженерный чемпионат «Case-in» (лиги по металлургии и электроэнергетике). В 14:00 в УГГУ (ул. Куйбышева, 30, Царский зал) откроются лиги по горному делу и геологоразведке. Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого студенческие команды за десять дней решают инженерный кейс по материалам ведущих отраслевых компаний и защищают свои идеи перед экспертной комиссией.

В 10:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3а) откроются выставки в сфере индустрии гостеприимства, питания, хлебопечения и чистоты. Организатор – ООО «Выставочная компания «Эксперт». В рамках выставок состоится порядка 40 мероприятий. Среди тем, которые будут раскрыты в рамках проектов: «Городской отель. Ежегодное планирование», «Настоящее будущее ресторанного маркетинга. Актуальные приемы, технологии и тренды маркетинга 2017», «Как открыть пекарню», «Инновационные технологии уборки номера».

В 10:30 в Екатеринбургском центре развития предпринимательства (ул. Пушкина, 9а) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности (отъезд в 10:00 от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора). На повестке – вопрос «Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014-2016 годы».

В 11:50 состоится пресс-тур по объектам культурного наследия «200 лет работе архитектора Малахова в Екатеринбурге». Мероприятие проведут директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин и начальник научно-методического отдела мэрии Сергей Журавлев (сбор в фойе 1 этажа администрации города пр. Ленина, 24а).

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится торжественный прием в честь 30-летия городского Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров. Мероприятие проведет глава администрации города Александр Якоб.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию российско-итальянского фестиваля художественного, короткометражного и документального кино RIFF. Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино, организаторы кинофестиваля во всех регионах России Александр и Ирина Букреевы, директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков анонсируют программу фестиваля, расскажут о конкурсе, тематических лекциях и семинарах, обсудят вопросы и перспективы культурного взаимодействия России и Италии.

С 15:00 до 16:30 в Доме правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, 16 этаж) состоится День министерства строительства и развития инфраструктуры в Общественной палате региона. В мероприятии примут участие министр Михаил Волков, член Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики заксобрания Валентин Лаппо, председатель общественного совета при министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Киселев. Также в режиме видеоконференцсвязи в совещании примут участие представители общественных палат Алапаевска, Новой Ляли, Новоуральска, Североуральска и Каменск-Уральского. Основной темой встречи станет реализация майского указа президента России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области. Планируется обсудить перспективы продления программы по расселению аварийного жилья.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж) состоится заседание совета городской общественной палаты. Основной вопрос повестки – «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года». Докладчик: начальник департамента экономики города Алексей Прядеин, содокладчик: врио директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

В 16:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) состоится подведение итогов и награждение лауреатов городского издательского конкурса «Книга года – 2016». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 18:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) состоится открытие региональной выставки мастеров народных художественных промыслов и ремесел «Сокровищница Урала».

В 18:30 в Екатеринбурге в Городском библиотечном информационном центре (ул. Антона Валека, 12) преподаватель Института моды УрГАХУ, имиджмейкер, преподаватель теории имиджа и практик имидж-консалтинга, член Лиги профессиональных имиджмейкеров России Раиса Первова прочитает лекцию, посвященную Парижу. Мероприятие проводится в рамках перекрестного Года культурного туризма России и Франции.

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

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