1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 01.03.17

01.03.2017, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция руководителей хоккейного клуба «Автомобилист». Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер основной команды Владимир Крикунов подведут итоги прошедшего сезона и расскажут о подготовке клуба к новому чемпионату.

В 12:00 в редакции газеты «Вечерний Екатеринбург» (ул. Маршала Жукова, 5, конференц-зал) начнется горячая линия, посвященная разъяснениям по выбору тарифа при использовании «Екарты» для проезда в общественном транспорте. На вопросы горожан будут отвечать председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов и генеральный директор ОАО «И-Сеть» Павел Ведерников.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения. Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов подведет итоги работы Управления за 2016 год, назовет основные задачи в работе ведомства, расскажет о планах выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции федеральных автодорог трех регионов УрФО и Пермского края, а также об объеме финансирования и основных объектах, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году. В рамках пресс-конференции запланировано прямое включение по видеосвязи представителей СМИ Тюмени.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная вопросам сохранения культурного наследия династии Демидовых. В пресс-конференции в Екатеринбурге примут участие и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева, заведующий кафедрой истории Миссионерского института, доктор исторических наук Алексей Мосин, на видеосвязь из Тулы выйдут министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и и.о. заведующей филиалом Историко-мемориального музея Демидовых в г. Туле Виктория Киндышева.

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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