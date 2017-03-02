2 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 02.03.17

02.03.2017, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж). Основным вопросом повестки станет подготовка к проведению посевной кампании 2017 года в Свердловской области. С докладом выступит министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев. В ходе обсуждения основного доклада предполагается рассмотреть вопросы предоставления кредитных ресурсов сельхозтоваропроизводителям на проведение посевной кампании на льготных условиях и участия молочных заводов в финансировании проведения весенне-полевых работ. Планируются выступления директора ПАО «Каменское» Александра Бахтерева, заместителя директора свердловского филиала «Россельхозбанка» Ольги Шахминой, президента ООО «Молочная Благодать» Юрия Жукова. Также в ходе заседания будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в постановления правительства «Об утверждении бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период до 2030 года» и «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области». Также будет рассмотрен проект постановления о списании с государственного долга региона долговых обязательств в 2017 году. По окончании заседания, ориентировочно в 11:00, в пресс-холле Дома правительства на 2 этаже состоится брифинг для СМИ с участием министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева.

В 10:00 на базе Уральского федерального университета (ул. Мира, 19, ауд. И-420, зал ученого совета) откроется международная научно-практическая конференция «Чемпионат мира по футболу-2018: перспективы, ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия». С докладом о подготовке области к чемпионату выступит министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 10:00 в УрГПУ (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, ауд. II Д) откроется Первый международный студенческий форум, на котором обсудят проблемы формирования финансовой грамотности современной молодежи. Участники из России, Беларуси, Кыргызстана, Таиланда и Польши будут делиться опытом обеспечения финансовой безопасности и планирования личного бюджета. В течение двух дней пройдут панельные дискуссии, лекции и мастер-классы от представителей Ассоциации студентов и студенческих объединений России по Свердловской области. Росгосстрах, Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области, Комитета по развитию бизнес-проектов Ассоциации молодых предпринимателей России (Москва), Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области и других гуру финансового рынка.

В 10:30 сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Екатеринбурга совместно с представителями ВДПО проведут рейд по обучению населения мерам пожарной безопасности в многоквартирных и частных газифицированных жилых домах (сбор на ул. Софьи Ковалевской, 8).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция адвокатов экс-главы министерства госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова и его заместителя Артёма Богачёва. Участники пресс-конференции: Николай Каргаполов, адвокат экс-главы министерства госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова; Александр Кулешов, адвокат заместителя министра госимущества Свердловской области Артёма Богачёва. Адвокаты расскажут, что произошло с делом за этот год, почему, по мнению защиты, сделка по выкупу здания законна, и зачем следствие направило представление «о принятии мер по устранению нарушений закона» в отношении сделки в адрес губернатора Свердловской области.

В 11:00 в здании МБУК «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» (ул. Антона Валека, 12) состоится общественное обсуждение прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года, который будет учтен в процессе актуализации Стратегического плана развития города Екатеринбурга до 2030 года и станет частью его основы.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая развитию внешнеэкономических связей Свердловской области с Белоруссией. Средний Урал развивает новые импортозамещающие проекты совместно с Белоруссией: с какими договоренностями делегация Свердловской области вернулась из деловой поездки? Какие партнерские программы готовят крупнейшие предприятия Урала? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области; Андрей Соболев, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области; Сергей Пересторонин, министр промышленности Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию персональной выставки Виталия Воловича. Художник-график, заслуженный и народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович и арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына расскажут об идее создания выставки и экспозициях, вошедших в цикл произведений. В ходе пресс-конференции будет транслироваться видео основных, впервые выставляемых, работ.

В 12:00 у Вечного огня Широкореченского мемориала в Екатеринбурге состоится митинг, посвященный 48-й годовщине начала боевых действий на острове Даманский, в котором примут участие члены Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов войны на острове Даманский – «Даманцы».

В 13:30 в Областной клинической больнице № 1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, 9-й блок, конференц-зал) начнется церемония награждения лучших врачей Свердловской области Медицинской палатой региона при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области.

В 13:30 в районе Академическом начнется визит делегации испанских архитекторов – руководителей архитектурной компании Ricardo Bofill Taller De Arquitectura (встреча на пешеходной аллее «Радуга» между домами по ул. Краснолесья, 147 и 149). Испанские архитекторы ознакомятся с районом, осмотрят объекты социальной инфраструктуры, а затем обменяются мнениями с екатеринбургскими коллегами о современных тенденциях в мировой архитектуре и урбанистике, специфике их проявления в российских условиях.

В 14:00 в управлении образования Нижнего Тагила (ул. Ленина, 31) состоится встреча представителей министерства общего и профессионального образования Свердловской области с руководителями и организаторами пунктов проведения экзаменов и руководителями образовательных организаций. Тема мероприятия – актуальные вопросы проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году. Планируется, что в качестве спикеров во встрече примут участие начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами министерства общего и профессионального образования Свердловской области Татьяна Умнова, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов. В 16:00 запланировано проведение родительской конференции.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (ул. Горького, 21/23) состоится торжественное чествование заслуженных животноводов Свердловской области. Лучшие в своей профессии получат награды губернатора Свердловской области, почетные грамоты, а также автомобиль.

В 16:00 в центре дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул.Горького 4а) в рамках празднования 50-летия университета пройдет круглый стол с участием депутатов Государственной думы, заместителя губернатора Свердловской области, министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, министра культуры Свердловской области, министра общего и профессионального образования Свердловской области, ректората, деканов, заведующих выпускающими кафедрами, студентов УрГАХУ. На мероприятии будут обсуждаться актуальные проблемы архитектурно-художественного образования и современной градостроительной политики в целях формирования комфортной среды проживания населения городов России.

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

«Урал» сыграет в полуфинале Кубка России с «Рубином». / Треть свердловчан не проголосовали бы за губернатора Евгения Куйвашева на выборах. / Три веселых буквы, сгоревшие рукописи и Пифагор. Что сводит с ума математиков после доказательства теоремы Ферма. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»