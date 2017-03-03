3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 03.03.17

03.03.2017, пятница

В 11:00 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (Екатеринбург, ул. Просторная, 73а) начинает работу новая система оповещения и вызова медицинского персонала, согласно которой 50 кнопок мгновенно передают вызов клиента с помощью радиоволн на пейджер медицинской сестре. История обращений дублируется на пейджер заведующей медицинской частью.

В 12:00 в музейно-выставочном центре Ирбитского государственного музея изобразительных искусств (Ирбит, ул. Елизарьевых, 28в) начнутся мероприятия, приуроченные к 45-летию основания музея.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) в честь 60-летнего юбилея МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» состоится торжественное мероприятие. В мероприятии примет участие зам главы администрации города Алексей Кожемяко и другие заместители.

В 14:00 в Екатеринбурге (отель «Panorama», ул. Куйбышева, 44д) директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких и начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи РФ Екатерина Драгунова расскажут молодежным организациям о подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

В 15:00 в Доме Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию нового выставочного проекта живописи петербургских художников Петра Фролова и Натальи Тур. Заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова и автор выставки, известный российский художник (г. Санкт-Петербург) Петр Фролов расскажут об идее создания выставки и экспозициях, вошедших в цикл произведений, обсудят вопросы регионального взаимодействия в сфере современной художественной деятельности.

В 16:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится городской торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню. В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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