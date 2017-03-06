6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 06.03.17

06.03.2017, понедельник

В 12:00 в здании администрации Каменска-Уральского (ул. Ленина, 32, большой зал) состоится первое из пяти запланированных выездных совещаний организаторов Всемирного конгресса инвалидов с представителями социальных учреждений и общественных организаций.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме распространения наркотиков в регионе. Начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Евгений Рагозин, главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, главный врач государственного наркологического реабилитационного центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный и человек, ранее употреблявший наркотические вещества, ныне волонтер «Урал без наркотиков» Махач Магомедов расскажут о действии современных видов наркотиков, о методах борьбы с наркозависимостью, в том числе о профилактике употребления наркотиков в учебных заведениях, а также предоставят информацию о наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества.

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке региона к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, руководитель «Молодой Гвардии СО» Артем Николаев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, комиссар студенческого строительного отряда УГМУ «Фестиваль» (организован в 1985 году после XII Фестиваля молодежи и студентов) Алена Кудрова и участник XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года Анатолий Коньков расскажут о подготовке региона к фестивалю, об опыте участия в аналогичных мероприятиях прошлых лет, предоставят архивные материалы, а так же обсудят отбор участников, в том числе волонтеров, и особенности проведения фестиваля осенью 2017 года.

В 18:00 в Екатеринбурге в РЦ «Водолей» (ул. Шевченко, 9) состоится награждение уральских подвижниц. Лауреатами общественной премии «Спасибо!» в этот раз стали: генеральный директор ООО «СоюзПромЭкспо» Ирина Борисенко, заслуженная артистка России Любовь Бурлакова, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, президент Свердловского регионального общественного фонда «Семья-XXI век» Лариса Докучаева, член Союза кинематографистов Российской Федерации, член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Лидия Котельникова, заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» редакции «Областная газета» Ольга Кошкина, советник заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Крушинская, заслуженный художник России, профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Ольга Орешко, председатель общественного объединения «Курултай башкир» Свердловской области Нафиса Тюменцева.

В 19:00 в Доме писателя (Екатеринбург, ул. Пушкина, 12) состоится спектакль по трагедии Софокла «Трахинянки». В качестве критиков постановки на пьесу афинского драматурга приглашены представители греческой диаспоры.

Екатеринбург. Другие новости 05.03.17

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