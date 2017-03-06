Дополнение к анонсам

Публикации за 06.03.17

В 14:00 на спасательной станции озера Шарташ в Екатеринбурге в рамках профилактической акции «Безопасный лёд» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области проведут профилактический рейд: предупредят рыбаков об опасности находиться на тонком льду, напомнят правила спасения при проваливании под лед и вручат памятки с правилами вызова экстренных служб.

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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