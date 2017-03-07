7 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 07.03.17

07.03.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В числе прочих депутаты обсудят вопрос о подготовке к созданию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию Международного женского дня. Юные чемпионки региона расскажут о своих победах и достижениях. Директор департамента молодежной политики, член аравительства Свердловской области Ольга Глацких, мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка России по бегу на 3000 метров с препятствиями Анна Тропина, кандидат в мастера спорта по шахматам, член сборной России, победитель и призер первенств России, призер первенства Европы в г. Праге, 2016 (5 место) Евгения Королева, юный кулинар, участница шоу «МастерШеф. Дети» Зоя Дмитриева и призер областного конкурса юных изобретателей, призер регионального этапа международных соревнований роботов в творческой категории, призер всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» Мария Антонова поделятся историями успеха, расскажут о трудностях тренировок и выступлений, обсудят вопросы развития способностей у молодых талантов, а также обозначат перспективу появления в регионе центров поддержки одаренных детей.

В 12:00 в Екатеринбурге сотрудники МЧС и ГИБДД начнут акцию «Водитель на шпильках». Мероприятия пройдут в Кировском и Орджоникидзевских районах. В Кировском районе для участия приглашены юные пожарные, они напомнят о правилах пожарной безопасности, подарят тюльпаны и поздравят автоледи с 8 Марта (сбор в 11:50 на ул. Мира, 19, площадь УПИ). В Орджоникидзевском районе автоледи с букетом весенних цветов подарят огнетушитель, а также расскажут, как им пользоваться (сбор в 11:50, площадь Первой Пятилетка, у магазина «Норд»).

В 12:00 богдановичское ОАО «Огнеупоры» подпишет долгосрочный контракт о сотрудничестве и передаче технологий с японской компанией Taiko Refractories (Богданович, ул. Гагарина, 2). В 10:30 состоится обзорная экскурсия по предприятию. Автобус для СМИ отправляется в 8:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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