9 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 09.03.17

09.03.2017, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. С докладом «О работе Счетной палаты города Екатеринбурга за 2016 год» выступит председатель СП Алексей Бубнов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам нападения домашних собак на жителей. Заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Алексей Меньшиков, эксперт, помощник депутата ГД РФ Павла Крашенникова, депутат Законодательного собрания Свердловской области предыдущего созыва Галина Артемьева, кинолог, инструктор по дрессировке собак Владимир Карама, жертва нападения бойцовой собаки в 2012 году Зоя Киреева расскажут об обеспечении безопасности жителей от нападения домашних собак, о наиболее агрессивных породах собак, требующих специальной дрессировки, поделятся правилами поведения людей, столкнувшихся с опасностью нападения животного.

В 11:30 в торгово-развлекательном центре «Гринвич» (около магазина «Гипербола») активисты волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России, созданного на базе Уральского федерального университета, проведут викторины и конкурсы на тему Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Интерактивная зона волонтёрского центра будет работать с 12 до 16 часов. В ходе акции пройдёт новый этап автограф-эстафеты футбольного мяча Кубка конфедераций 2017 года в России – Krasava.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проверки пунктов содержания собак. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, руководитель фонда «Зоозащита», эксперт Анна Вайман озвучат итоги проверки пункта передержки животных наУктусской и последствия для организатора этой передержки, также участники пресс-конференции обсудят вопросы организации и финансирования благотворительных, добровольных зоозащитных фондов.

В 12:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам зачисления детей в детские сады, школы и вузы на Среднем Урале. В разгар зачисления детей в школы и детские сады эксперты прокомментируют самые острые и актуальные вопросы поступления: будет ли меняться система приема детей в первый класс? Какие школы отремонтируют к 1 сентября? Где откроются новые площадки Уральской инженерной школы? На эти и другие вопросы ответят: Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга; Наталья Сокольская, начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области; Ирина Борисенко, генеральный директор ООО «СоюзПромЭкспо» – организатор выставки «Образование от А до Я. Карьера».

В 14:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Ключевым вопросом повестки станет реализация целевых моделей улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. С основным докладом выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов доложит о реализации целевых моделей по технологическому присоединению к инженерной инфраструктуре. О работе в сфере контрольно-надзорной деятельности в рамках реализации целевых моделей расскажет министр экономики Дмитрий Ноженко. Также в ходе заседания будет рассмотрен ряд проектов постановлений правительства. Ожидается утверждение порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Свердловской области. Министр транспорта и связи Василий Старков представит проект о временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в 2017 году.

В 16:00 в Екатеринбурге в Музее гигиены (ГЦМП) (ул. 8 Марта, 78А, литер В) состоится открытие выставки «Полёты во сне и наяву» в рамках проекта «Анестезия-АРТ», который предполагает излечение через искусство. Представлены 24 работы художников Юлии Свиреповой и Виктора Белюкова в технике пастели.

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