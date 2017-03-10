10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 10.03.17

10.03.2017, пятница

В 10:30 в Верхнепышминском городском суде (Успенский проспект, 50) состоится оглашение приговора по делу экс-полицейского А. Байрамбекова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222, ч.2 п. а,е,з ст.105 УК РФ. Судья: Удинцева Наталья Петровна.

В 11:30 в Администрации Чкаловского района Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 177, малый зал) общественные организации района проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Мероприятие откроет глава районной администрации Вячеслав Мишарин.

В 11:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) состоится торжественное открытие XIX Межрегиональной специализированной выставки «Образование от А до Я. Карьера». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. В 11:30 в конференц-зале состоится круглый стол «Инженеры на послезавтра. Сетевое взаимодействие бизнеса, власти и образования в развитии интеллектуального потенциала региона». К участию приглашены министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов , руководитель АСИ по продвижению новых проектов в УрФО Даниил Мазуровский, специалисты высших школ и производственных предприятий.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам администрирования страховых взносов. Заместитель управляющего Свердловским региональным отделением ФСС России Александр Никитин, начальник отдела администрирования регионального отделения ФСС России Наталья Глазунова, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, начальник управления организации администрирования страховых взносов Ольга Барышникова и заместитель начальника управления организации персонифицированного учета Марина Харина расскажут об изменениях, введенных в 2017 году, – о порядке и процедуре администрирования страховых взносов, сообщат о возможных последствиях данных изменений.

В 12:30 в Екатеринбурге в компании «Ростелеком» состоится пресс-конференция, посвященная открытию 125 лет назад первой телефонной станции (ул. Блюхера, 11, конференц-зал № 301). После пресс-конференции будет организована экскурсия на главную телефонную станцию Свердловской области.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике и лечению клещевого энцефалита. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских расскажет о вакцинации против клещевого энцефалита в новом сезоне, о противопоказаниях и мерах предосторожности при отсутствии прививки, сообщит информацию о готовности региона к наступлению клещевого сезона, а также о прогнозах заболеваемости в 2017 году.

В 14:00 в ДК Железнодорожников состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со Дня образования ГУФСИН России по Свердловской области. На мероприятие приглашены первые лица города, области и округа, руководители силовых структур и органов власти. После торжественной части состоится праздничный концерт.

В 15:00 в технопарке высоких технологий «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) пройдет заседание Инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области. Основными темами заседания станут упрощение процедур для ведения бизнеса в Свердловской области, содействие регионального правительства в реализации инвестпроектов, имеющих стратегическое значение для Среднего Урала. На инвестсовете будут рассмотрены вопросы создания оптово-распределительного центра на территории Камышловского ГО, создания производства металлических профилированных изделий, увеличения мощностей производства «Техномаш». В работе инвестсовета примут участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, представители экспертного и бизнес-сообщества. Автобус от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) отправится в 14:00.

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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