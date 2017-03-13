13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 13.03.17

13.03.2017, понедельник

В 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) начнется рассмотрение по существу дела блогера Руслана Соколовского.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции «Тотальный диктант». Региональный координатор проекта Ксения Семенюк и координатор площадки в Областной библиотеке для детей и молодежи Татьяна Махалина расскажут о нововведениях в этом году, об авторе текста, а также о критериях выбора площадок проведения проекта и чтецов.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная исследованию причин появления большого количества грязи в Екатеринбурге. Администрация Екатеринбурга в год экологии взялась за изучение городской грязи: что предстоит узнать уральским ученым? Позволит ли исследование окончательно понять причины загрязнений в городе и избавиться от них? На эти и другие вопросы ответят: Егор Свалов, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга; Илья Ярмошенко, заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН; Андриан Селезнев, научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН.

В 12:00 в отделении ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (пер. Банковский, 1) председатель совета директоров Евгений Порунов и вице-президент банка Николай Кочнев вручат главе администрации города Александру Якобу национальную платежную карту «Мир».

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему бою Магомеда Курбанова и Шейна Мосли в Екатеринбурге. Американский боксер Шейн Мосли, российский боксер Магомед Курбанов, генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов, исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов, менеджер Шейна Мосли Марк Литтл и тренер Магомеда Курбанова Николай Попов расскажут о подготовке к поединку, а также о пресс-туре, который проходит в рамках первого визита Шейна Мосли в Россию. 17 февраля соперники подписали контракт на бой, который пройдет 5 мая на арене ДИВСа.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. В повестке: отчет председателя Счетной палаты за 2016 год, обсуждение вопросов комитета к губернатору для подготовки его ежегодного отчета, рассмотрение отчета о работе в 2016 году сенатора Аркадия Чернецкого.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по законодательству и общественной безопасности. В повестке: отчет начальника ГУ МВД Михаила Бородина, отчет детского омбудсмена Игоря Морокова, законопроекта депутатов от КПРФ и СР о снижении муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы.

В 17:00 в администрации Сысерти (ул. Ленина, 35) состоятся публичные слушания по проекту изменений в устав города (отмена смешанной системы избрания депутатов городской думы).

Екатеринбург. Другие новости 12.03.17

В Верхней Пышме женщина с ребенком оказалась заблокирована на колесе обозрения. Ведется разбирательство. / Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Рефтинском водохранилище. / В Екатеринбурге полицейский спас человека из горящей квартиры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»