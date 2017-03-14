14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 14.03.17

14.03.2017, вторник

В 09:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Ключевым вопросом повестки станет подготовка к паводкоопасному периоду в Свердловской области. С основным докладом выступит министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Также к обсуждению особенностей противодействия паводку и обеспечению безопасности жителей приглашены министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов и временно исполняющий обязанности начальника ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области Иван Павленко. Будет рассмотрен ряд проектов постановлений правительства. Так, планируется утвердить порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медпомощь, не включенную в базовую программу ОМС. Будет рассмотрено постановление о резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения ЧС на территории городов Алапаевск, Березовский, Богданович, Волчанск, Верхняя Пышма, Ирбит, Карпинск, Красноуфимск, Нижние Серги, Первоуральск, Сухой Лог, Сысерть, рабочих поселков Арти, Верхнее Дуброво, Верхние Серги, Малышева, Рефтинский, поселков Двуреченск, Старопышминск, села Балтым.

В 09:15 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. В повестке вопрос об отчете «О работе Счетной палаты города Екатеринбурга за 2016 год». Докладчик – председатель Счетной палаты города Екатеринбурга Алексей Бубнов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы. На заседании будут рассмотрены вопросы о ликвидации городских свалок и мероприятиях в рамках Года экологии, о создании центра «Эрмитаж-Урал», о порядке организации и проведении публичных слушаний и другие.

В 10:00 от здания правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) отправится пресс-тур на Дружино-Бардымский гидроузел (Артинский ГО) – в рамках подготовки к паводку. В ходе пресс-тура сотрудники МЧС и администрации п. Билимбай в ходе подворового обхода напомнят жителям порядок действий при угрозе подтопления, порядок вызова экстренных служб.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная трудовой занятости в Свердловской области. На Среднем Урале на четверть сократилось число работников с неполной занятостью: с какими еще тенденциями рынок труда вошел в 2017 год? Каков сегодня уровень безработицы? Что предпринимают работодатели, чтобы сохранить кадры? На эти и другие вопросы ответят: Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Марат Курбанов, генеральный директор производственной компании «Эпос», член Общественного совета департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы прокуратуры города по резонансным делам 2016 года. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, первый заместитель прокурора Екатеринбурга Иван Шурыгин, заместитель прокурора Венера Курьякова и заместитель прокурора Ирина Юрьева расскажут об итогах проверок ведомства по резонансным делам 2016 – начала 2017 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийского конгресса «Промышленная экология», который пройдет 15-16 марта. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, соорганизатор межрегиональной дискуссионной площадки Роспромэко, председатель совета директоров ЗАО «Зеленая Долина» Юлия Корнеева обсудят программу конгресса, а также наиболее актуальные для Свердловской области экологические темы: обращение с отходами, особо охраняемые природные территории в промышленном регионе, проблема ликвидации несанкционированных свалок ТБО в лесах, контроль незаконных рубок и санитарных мероприятий по уходу за лесом.

В 12:00 в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 248) состоится пресс-конференция, посвященная изучению эволюции космического вещества и космическим угрозам.

Спикеры: руководитель проекта Андрей Соболев, и.о. директора Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, член Международного астрономического союза, Европейского астрономического общества, Евроазиатского астрономического общества; Виктор Гроховский, ведущий научный сотрудник Физико-технологического института (ФТИ) УрФУ, зав. лабораторией Extra Terra Consortium, член комитета по метеоритам, в 2013 году вошел в список топ-10 наиболее значимых ученых мира по версии журнала «Nature».

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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