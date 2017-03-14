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Екатеринбург

Анонсы событий,

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Публикации за 14.03.17

Дополнение к анонсам

Дополнение к анонсам

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон 1) состоится официальное открытие международной выставки строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования; и выставки предметов интерьера и декоративных материалов. В мероприятии примут участие председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин и главный художник Екатеринбурга, начальник отдела дизайна городской среды городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Дмитрий Фогель. После официального открытия, в 11:15, состоится межрегиональная конференция «Применение продукции из природного камня при сооружении крупных инфраструктурных объектов городов России», которая пройдет под председательством заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Александра Моисеева.

В 11:00 в редакции газеты «Вечерний Екатеринбург» (ул. Маршала Жукова, 5) в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей состоится горячая линия с директором МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Яниной Голубевой.

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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