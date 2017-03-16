16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 16.03.17

16.03.2017, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж) состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором будут рассмотрены вопросы подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и пожароопасному периоду.

В 10:00 в здании Государственного архива Свердловской области (Екатеринбург, ул. Вайнера, 17) начальник управления государственными архивами Свердловской области Александр Капустин расскажет о создании Центра микрографии и реставрации архивных документов. Представителям СМИ презентуют оборудование по реставрации, современную технику, которая позволит обеспечить сохранность исторического и культурного наследия, а также уникальные документы, которые удалось восстановить специалистам областного Госархива.

В 10:30 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал 601) состоится заседание градостроительного совета города, на котором будет рассмотрена концепция застройки берега Верх-Исетского пруда в районе Малого Конного полуострова.

В 10:30 в Екатеринбурге (ул. Пехотинцев,18) сотрудники городского отдела надзорной деятельности совместно со специалистами комплексного центра социального обслуживания населения проведут рейд по местам проживания семей, состоящих на учёте в отделении профилактики безнадзорности детей и подростков.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2016 года и планам работы Уральского электрохимического комбината. Генеральный директор УЭК Александр Белоусов подведет итоги работы предприятия в 2016 году, расскажет о перспективах деятельности комбината и реализации неядерных проектов топливной компании Росатома ТВЭЛ с учетом вхождения в ТОСЭР.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Вопросы повестки: итоги работы с обманутыми дольщиками; финансирование в 2016 году строительства газопроводов в сельской местности. По обоим вопросам с докладами выступят представители регионального правительства.

В 12:00 в Екатеринбурге открывается музей советского быта «Сделано в СССР» (ул. Сакко и Ванцетти, 40, вход со двора).

В 16:00 в Камерном театре (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится торжественный вечер, посвященный Дню работников бытового обслуживания населения. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

В 16:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, магазин «Пиотровский») состоится презентация книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» об истории подводных сил Северного флота, о шефстве уральцев над экипажами РПКСН «Екатеринбург» и «Верхотурье», не имеющем аналогов в новейшей истории России. Подробнее о книге и истории ее создания расскажут авторы Владислав и Ирина Майоровы. В мероприятии примут участие командование Северного флота, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и депутаты Екатеринбургской городской думы.

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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