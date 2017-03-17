17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 17.03.17

17.03.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге состоится брифинг председателя комитета по строительству администрации города Николая Сметанина по планам производства работ на 2017 год в рамках строительства и реконструкции улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону (сбор перед домом по ул. Татищева, 53, ближе к перекрестку Татищева – Токарей).

В 10:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур «Один день из жизни квартального» по микрорайону Кольцово (сбор в фойе 1 этажа администрации города, пр. Ленина, 24а, центральный вход). Спикер пресс-тура – квартальный Октябрьского района Дмитрий Захаров.

В 10:00 на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» (Нижний Тагил) состоится Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии примет участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, который по окончании торжественного открытия проведет брифинг на тему реализации комплекса ГТО в Свердловской области. Также в открытии примут участие представители законодательного собрания Свердловской области, администрации Нижнего Тагила, горнозаводского управленческого округа. Автобус для СМИ отправляется в 7:30 от здания резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме острых отравлений в Свердловской области. Ситуация с отравлениями спиртосодержащими жидкостями и суррогатным алкоголем на Урале остается сложной: какова тенденция и с чем она связана? Каковы результаты последних экспертиз данной продукции? К каким последствиям чаще приводят острые отравления? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений; Владимир Ентус, заведующий отделом токсикологических экспертиз ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная победе фигуристок «Юности» на чемпионате мира среди юниоров. Президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Дмитрий Наумкин, директор детско-юношеской спортивной школы «Юность» Александр Евдокимов, старший тренер отделения фигурного катания Елена Мошнова, спортсменки Федерации фигурного катания Свердловской области Елизавета Кодушкевич и Варвара Скорынина расскажут о том, как проходила подготовка к соревнованиям, поделятся впечатлениями от выступления чемпионате и дальнейшими планами.

В 11:30 в Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей (ул. Ляпустина, 4) начнется День открытых дверей. В мероприятии примет участие член Общественной палаты РФ Юлия Зимова, которая подготовит для детей специализированные мастер-классы с участием известных спортсменов. В 12:00 состоится знакомство ребят с капитаном команды КВН и творческого объединения «Уральские пельмени» Андреем Рожковым. В 14:30 с воспитанниками встретятся шестикратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы по плаванию Юрий Прилуков и олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин. В рамках Дня открытых дверей пройдет презентация итогов деятельности учреждения за 2016 год, обзорная экскурсия, а также состоится знакомство родителей, желающих усыновить детей, с воспитанниками детского дома.

В 11:30 в Серове на базе ДК «Надеждинский» (ул. Ломоносова, 1) пройдет Форум волонтерских отрядов Северного управленческого округа Свердловской области.

С 11:45 до 13:30 в Первоуральске пройдет парад коммунальной техники (улица Гагарина от дома № 79 до перекрестка улиц Гагарина – Ватутина; от перекрестка улиц Гагарина – Ватутина до Площади Победы; Площадь Победы; от Площади Победы до перекрестка улиц Ватутина – Гагарина). В мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к акции-маршу «Бессмертный полк». Координатор «Бессмертного полка» по Свердловской области Валерий Басай и координатор прошедших акций по Екатеринбургу Алена Вугельман расскажут о подготовке к акции, поделятся информацией об особенностях шествия в этом году, о работе с МВД по обеспечению безопасности, а также об участии в акции людей с инвалидностью.

В 12:00 в большом актовом зале Областного центра реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а) состоится встреча с режиссером Юрием Горянским из Луганска и показ его фильма «Однажды в Питере». В фильме снялись слабослышащие и глухие актеры, исполнитель главной роли – Юрий Горянский.

В 13:00 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится открытие Международного фестиваля фитнеса и физической культуры Ural Fitness Fest 2017, который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 18 марта 2017 года. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

С 14:00 до 16:30 Фонд капитального ремонта МКД Свердловской области проведет день открытых дверей, в программе – посещение завершенных и находящихся в стадии реновации объектов Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

В утренний час пик в Екатеринбурге закрыли две станции метро. / В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО). / «Сами виноваты»: свердловские депутаты отказались решать проблему сноса домов на «газовых» участках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»