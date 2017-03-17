Дополнение к анонсам

Публикации за 17.03.17

С 11:00 на городском пруду Екатеринбурга сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и представители администрации города проведут комиссионное обследование береговой линии с целью принятия дополнительных мер по недопущению массового выхода на лед горожан (установка дополнительных аншлагов, разрушение льда в местах спуска людей на лед). В 14:00 пройдет комиссионное обследование пруда с участием представителя администрации города (сбор у пруда со стороны гимназии №9).

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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