Дополнение к анонсам

Публикации за 17.03.17

В 16:00 у кинотеатра «Заря» (Екатеринбург, ул. Баумана, 2) региональное отделение КПРФ проводит митинг по поводу повышения стоимости проезда в общественном транспорте и проблем в сфере ЖКХ. В митинге примут участие кандидаты в депутаты ЕГД Евгений Старокожев и Святослав Штукин.

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

Полицейские самостоятельно потушили пожар в здании УМВД, пока им на помощь ехали 22 машины (ФОТО). / Срочно! В Екатеринбурге загорелось здание городской полиции. / Процесс над блогером Соколовским. Онлайн-трансляция. Читать дальше

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