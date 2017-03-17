Дополнение к анонсам

Публикации за 17.03.17

В 15:00 в Екатеринбурге у памятника Татищеву и де Геннину (пл. Труда) пройдет пикет обманутых дольщиков ЖК «Щербакова, 20», которые больше года живут на улице.

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

Компания, построившая микрорайон в Екатеринбурге, попала в топ-20 застройщиков страны. / Эксперты видят в «деле Юревича» конфликт местных элит и обстоятельность силовиков. Следователи уральских регионов «соревнуются» в успехах. / В Верхней Пышме возбудили уголовное дело из-за свалки, травящей поселок Красный. Читать дальше

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