20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 20.03.17

20.03.2017, понедельник

В 10:00 в Центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а) стартует обучение специалистов учреждений культуры основам тифлосурдоперевода. Курсы организованы в рамках подготовки ко крупным мероприятиям, которые пройдут в Екатеринбурге в ближайшее время – Всемирному конгрессу инвалидов и Чемпионату мира по футболу 2018 года. Слушатели курсов освоят научно-теоретические основы тифлосурдокоммуникации и получат практические навыки общения с глухими и слепоглухими людьми при помощи дактильного алфавита и речевых жестов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Елена Николаева, председатель Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» Татьяна Черкасова, руководитель проекта «Я могу!» Ксения Зарицкая, участница проекта «Я могу!" Наталья Сединкина, мама «солнечной» Наташи Лариса Сединкина и директор по реабилитации АНО «Благое дело», педагог высшей категории Светлана Кочеткова обсудят создание и внедрение проектов по профессиональной самореализации детей с особенностями развития и механизмы социализации особенных детей, расскажут о реализации проекта «Я могу!».

В 18:00 в актовом зале Комплексного центра социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района Екатеринбурга (ул. Космонавтов, 43в, 2 этаж) состоится открытое мероприятие «Школы замещающих родителей» – «Наша школа – дорога к счастью».

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