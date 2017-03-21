21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 21.03.17

21.03.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, зал заседаний) пройдет очередное заседание. На повестке дня несколько докладов о работе в 2016 году: начальника ГУ МВД Михаила Бородина, детского омбудсмена Игоря Морокова, бизнес-омбудсмена Елены Артюх. Также депутаты рассмотрят предложенный фракцией КПРФ законопроект о снижении муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. Депутаты рассмотрят пять вопросов. Среди них: продажа объектов муниципальной собственности через аукционы и конкурсы, а также порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности города и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, зал 302) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к летней оздоровительной кампании, которая стартует в Екатеринбурге 1 апреля 2017 года. В мероприятии примут участие начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, заместитель начальника департамента образования по вопросам информатизации и информационных технологий Вера Науменко, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Макаров.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам визита делегации Свердловской области в Индию. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и финансовый директор ООО «НПО БиоМикроГели» Игорь Кривошеин подведут итоги визита делегации представителей региона в Индию, расскажут о подписанных в ходе переговоров соглашениях, о партнерстве и наиболее перспективных направлениях и проектах сотрудничества.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, возле кабинета пресс-службы № 313а) состоится брифинг по проекту обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на территории Свердловской области на 2017-2025 годы. Подробно рассказать о ней и ответить на вопросы журналистов готов заместитель председателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий.

В 11:30 в Первоуральске (ул. Заводская, 3) начнется общественная инспекция химического предприятия ООО «Полипласт-Уралсиб». В программе: посещение производственной территории завода, инспекция систем очистки и фильтрации; доклад о сокращении выбросов в атмосферу, результаты проведенных мероприятий; круглый стол, вопросы представителям компании (участники: генеральный директор ООО «Полипласт-Уралсиб» И.И. Горобец, пресс-секретарь С.Н. Козырева, директор по производству М.А. Зарецкий, главный инженер А.А. Вахрамеев).

В 13:20 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности проведет заседание, на котором обсудит развитие предприятий оптовой торговли в городе Екатеринбурге за период с 2016 года по март 2017 года. В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты обсудят итоги реализации муниципальной программы «Безопасность городских искусственных сооружений – безопасность жизни горожан на 2014 – 2016 годы». В 14:25 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию проведет очередное заседание, на котором обсудит несколько муниципальных программ. Речь пойдет об уборке дорог Екатеринбурга в зимний период, о развитии сетей уличного освещения, о развитии газовых сетей и о комплексном благоустройстве дворовых территорий. В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты обсудят реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе Екатеринбурге в 2016 году и планах на 2017 год. Также на повестке – вопрос об участии граждан в охране общественного порядка.

В 14:30 в Окружном доме офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) состоится старт программы «Городские волонтеры» для помощи в организации и проведении мероприятий Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

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