22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 22.03.17

22.03.2017, среда

В 09:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью обсудит проект решения думы «О приеме предложений в состав Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург». Затем члены комиссии отправятся в Екатеринбургскую академию современного искусства, где совместно с комиссией по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике проведут выездное заседание, на котором обсудят вопросы, касающиеся деятельности академии (отъезд от здания администрации города в 10:00 со двора). В 10:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. Мира, 19) стартует конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда». УрФУ примет лучших инженеров-программистов УрФО.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная III открытому Всероссийскому биеннале-фестивалю «Урал-Графо». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов, народный художник России Виталий Волович, заслуженный художник России Владимир Зуев и искусствовед Галина Шарко презентуют программу биеннале-фестиваля, расскажут об отечественных и иностранных участниках выставки.

В 11:30 в отряде «Каравелла» (Екатеринбург, ул. Мира, 44) на общем сборе, приуроченном к Дню весеннего равноденствия, состоится торжественное вручение сертификата о присвоении малой планете 407243 имени Krapivin. Участие в церемонии примут первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, представитель московского астронома Тимура Крячко, открывшего малую планету, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Дмитрий Гулютин. Пресс-подход с участием писателя Владислава Крапивина запланирован на период с 11:30 до 12:00.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам создания фейковых страниц и взлом аккаунтов в социальных сетях. Начальник отдела «К» бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Евгений Полупанов, профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев и Яна Цапенко, чью страницу неизвестные дублировали дважды в течение одного месяца, расскажут об ответственности, предусмотренной за правонарушения с целью получения доступа к информации, за распространение ложных данных, за мошенничество, а также обсудят способы борьбы с сомнительной информацией в сети и меры информационной безопасности для пользователей интернета.

В 14:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Игорь Холманских проведет заседание Совета по вопросам государственной политики в области патриотического воспитания.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты обсудят реализацию стратегического проекта «Семья» и поговорят о стратегии развития здравоохранения в Екатеринбурге.

В 18:30 в Ельцин Центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж, лекторский зал) первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев примет участие в очередном заседании народной трибуны, посвященном событиям российской истории марта 1917 года. Ведущие трибуны: Геннадий Бурбулис и Григорий Петросян.

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

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