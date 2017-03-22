Дополнение к анонсам

Публикации за 22.03.17

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) глава администрации города Александр Якоб проведет встречу и лично поздравит фигуристок-юниорок ДЮСШ «Юность», ставших победителями Чемпионата мира в Канаде.

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

В Среднеуральске задержали диджея, торговавшего наркотиками в клубах. / Половина депутатов Свердловского заксо не отчиталась о доходах. / 22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

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