23 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 23.03.17

23.03.2017, четверг

В 09:00 в екатеринбургской школе-интернате № 9 (ул. Восстания, 34) состоится первый экзамен в рамках досрочного этапа государственной итоговой аттестации. Выпускники будут сдавать географию и информатику и ИКТ. Пресс-подход с первым заместителем министра общего и профессионального образования Свердловской области Ниной Журавлевой состоится в 09:30.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Ключевым вопросом повестки станет утверждение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, государственной регистрации прав собственности на объекты ЖКХ, в том числе бесхозяйные, а также передача в концессию объектов коммунальной инфраструктуры. С основным докладом выступит вице-губернатор Сергей Швиндт. Кроме того, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и глава администрации Режевского городского округа Владимир Шлегель доложат о ходе реализации в муниципалитетах концессионных соглашений по модернизации и эксплуатации теплосетевого хозяйства. В этот же день будет рассмотрен ряд проектов постановлений правительства. Так, планируется утвердить порядок осуществления контроля выполнения специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области. Напомним, введение СПИК для отдельных отраслей промышленности направлено на привлечение инвесторов в территории и продолжение системной работы по оздоровлению экономики Среднего Урала.

В 10:00 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а, зал № 506) стартует процесс по делу Лущиковых, обвиняемых в нападении на съемочную группу ТК «Ермак». Подсудимые обвиняются по ч. 3 ст.144, п. «г» ч.2 ст.112, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ. Судья: Иванова Анна Павловна.

В 10:00 в Екатеринбурге в лицее № 88 (пр. Ленина, 64а) стартует образовательный тур «Реализация комплексной программы развития творческих способностей детей «Детская академия изобретательства». В мероприятии примут участие начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, научный руководитель пилотного проекта «Детская академия изобретательства» директор института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета, профессор, доктор педагогических наук Сергей Новоселов.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция командующего Уральским округом войск Национальной гвардии РФ Игоря Голлоева. Войска Национальной гвардии отмечают свой профессиональный праздник: как проходит второй этап формирования войск? Каковы его результаты? Какие новые задачи появились у сотрудников в преддверии организации Чемпионата мира по футболу-2018? На эти и другие вопросы ответит спикер. День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится предварительное судебное заседание уголовному делу в отношении Кордюковой, обвиняемой в отравлении собственных детей крысиным ядом. Судья: Суслов Александр Владимирович

В 11:00 в Екатеринбургском кадетском корпусе (ул. Мурзинская, 36) состоится презентация мобильного автогородка, который позволяет быстро разворачивать на любой необустроенной территории площадку по обучению правилам дорожной безопасности различной конфигурации и сложности. В мероприятии примут участие представители министерства общего и профессионального образования Свердловской области и УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Золушка» по пьесе Евгения Шварца в постановке режиссера Дмитрия Касимова. В пресс-конференции примут участие директор театра Евгения Умникова, режиссер Дмитрий Касимов, художник-постановщик Алексей Вотяков, композитор Александр Ситников. После пресс-конференции состоится прогон спектакля.

В 12:30 в технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) будут представлены возможности по поддержке уральских предпринимателей федеральной корпорацией МСП, в том числе с использованием уникального портала бизнес-навигатора МСП. В мероприятии примут участие руководители корпорации и органов власти Свердловской и Тюменской областей, главы бизнес-объединений и банков – партнеров корпорации, предприниматели. Пресс-подход участников мероприятия запланирован на 15:00.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию резиденции передвижного музыкального театра «Живой театр». Первый на Урале детский театр на колесах обретает постоянную резиденцию в Екатеринбурге после двухгодичного турне по крупнейшим городам и поселкам Свердловской области: где «Живой театр» еще не побывал и где его встретить в 2017 году? Когда гости театра смогут поучаствовать в первых уральских спектаклях-квестах? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Александр Пантыкин, заслуженный деятель искусств РФ, композитор, драматург, создатель «Живого театра»; Виктор Шептий, секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, куратор программы «Театр малым городам».

В 14:00 в Центре международной торговли (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44) в рамках III Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал: уральские чтения» состоится секционное заседание «Ожирение – спутник-вредитель счастливого материнства». Председателем выступит заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктор Радзинский.

В 14:00 в Уральском геологическом музее УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, 2 этаж) состоится Презентация для прессы выставки «Фульгурит – окаменевшая молния», приуроченная к Году экологии.

В 16:00 в здании Уральского института управления РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) состоится заседание Молодежного парламента Свердловской области. Одним из главных вопросов заседания станет участие уральской молодежи в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Основная часть мероприятия пройдет в Сочи осенью, однако несколько сотен иностранцев-участников всемирного фестиваля посетят Екатеринбург. Свои варианты встречи делегации депутаты молодежного парламента обсудят с директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких и депутатом Законодательного собрания Свердловской области Еленой Чечуновой.

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

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