24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 24.03.17

24.03.2017, пятница

С 09:00 в Верхотурском ГО сотрудники регионального управления МЧС России проведут плановые подрывы льда у мостовых сооружений (сбор в Верхотурье, ул. Совхозная, 15).

В 10:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур, посвященный началу весенней уборки на улицах и во дворах Чкаловского района (сбор в фойе 1 этажа администрации города пр. Ленина, 24а, центральный вход). Какие проблемы создает благоустроителям теплая погода? Что делается для ликвидации снежного наката и наледи на улицах? Куда вывозят грязь и снег с тротуаров и улиц района? На эти и другие вопросы ответят представители районной администрации и подрядных организаций, в том числе, управляющих компаний и дорожно-эксплуатационного управления.

В 10:00 в Центре социального обслуживания населения Орджоникидзевского района Екатеринбурга (пр. Космонавтов, 43в) сотрудники МЧС и ВДПО в преддверии пожароопасного периода проведут ликбез для садоводов «Предотвратить пожар – наша задача!».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная надзору судебных приставов за коллекторами в Свердловской области. С 1 января 2017 года судебные приставы взяли под полный контроль деятельность коллекторов: как работает надзор? Сколько коллекторских агентств в Свердловской области смогли получить свидетельства о внесении в госреестр? Удастся ли прекратить незаконную деятельность «выбивателей долгов»? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Осьмак, главный судебный пристав Свердловской области – руководитель УФССП России по Свердловской области; Евгений Швейковский, заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области; Елена Лебедева, начальник отдела по ведению государственного реестра юридических лиц УФССП России по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная лечению и профилактике туберкулеза в регионе. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, главный врач Свердловского областного туберкулезного диспансера, главный внештатный специалист фтизиатр Свердловской области Андрей Цветков и врио начальника ФКЗ МСЧ-66 ФСИН России, полковник внутренней службы Александр Паньков расскажут о мерах борьбы и способах лечения туберкулеза, об уровне заболеваемости в регионе (в том числе среди заключенных).

В 15:00 в Ельцин Центре (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3а, 3 этаж, ауд. 4) первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев примет участие в дискуссии на тему «Столетие Советов рабочих и солдатских депутатов: исторический опыт». В круглом столе также примут участие депутаты Законодательного собрания Свердловской области и представительных органов местного самоуправления, экспертное и научное сообщество, члены молодежного правительства и молодежного парламента Свердловской области. Участники обсудят, как изменилось местное самоуправление за последние сто лет, какова роль представителей различных социальных слоев в развитии демократии, что дала реформа местного самоуправления.

В 16:00 в Екатеринбурге в общественной приемной уполномоченного по правам бизнесменов (ул. Малышева, 101, оф. 213) состоится брифинг уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова и уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области Елены Артюх. Брифинг будет посвящен итогам рабочего визита бизнес-омбудсмена на Средний Урал, в ходе которого будут обсуждаться вопросы оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам и проведены встречи с предпринимателями региона.

В 16:00 в большом зале Окружного дома офицеров (ул. Первомайская, 27) состоится торжественная церемония вручения премии «Офицеры России» по Свердловской области. Премия вручается на ежегодной регулярной основе в различных регионах Российской Федерации, а также на федеральном уровне.

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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