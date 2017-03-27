27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 27.03.17

27.03.2017, понедельник

В 12:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус Б, 5 этаж, зал № 30) состоится рассмотрение апелляции по делу бывшего руководителя отдела областного управления Росреестра Людмилы Осиповой.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павла Крашенинникова. Он ответит на вопросы: законотворческая деятельность в Свердловской области готовится выйти на новый уровень эффективности: как проект «Депутатская вертикаль» поможет Госдуме услышать муниципальных депутатов? Какие законопроекты будут обсуждаться с регионом?

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 5А) состоится оглашение приговора по делу старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Е.Исаева. Полицейский обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Судья: Плотников Сергей Александрович.

В 14:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится оглашение приговора по делу полицейских ОП Заречный, обвиняемых в по пунктам «а», «в», ч.3 ст. 286 УК РФ. Судья: Порозов Владимир Вячеславович.

В 14:30 члены делегации Наманганской области примут участие в бизнес-форуме, который пройдет на площадке УрГЭУ (Екатеринбург ул. 8 Марта, 62, 1 этаж). В планах представителей делегации из Узбекистана также посещение Первоуральского новотрубного завода, научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии», Уральского государственного педагогического университета.

В 14:30 на площадке Екатеринбургского кадетского корпуса (ул. Мурзинская, 36) состоится торжественное открытие XV большого кадетского сбора. Ведущие темы сбора звучат, как «Экология. Добровольчество. Кадетство». В 15:30 начнется смотр строя и песни.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, зал заседаний) состоится первая ассамблея СРО «Депутатская вертикаль». В мероприятии примет участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты Госдумы, заксобрания и местных дум. На ассамблее будет объявлено о создании регионального объединения «Депутатская вертикаль», утверждено его положение, избраны председатель и сопредседатели, принято решение о создании отделений в управленческих округах региона и Екатеринбургской городской думе. Также буде рассмотрен вопрос создания рабочих групп для подготовки предложений по совершенствованию федерального законодательства.

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