NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.03.17

27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27.03.2017, понедельник

В 12:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус Б, 5 этаж, зал № 30) состоится рассмотрение апелляции по делу бывшего руководителя отдела областного управления Росреестра Людмилы Осиповой.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павла Крашенинникова. Он ответит на вопросы: законотворческая деятельность в Свердловской области готовится выйти на новый уровень эффективности: как проект «Депутатская вертикаль» поможет Госдуме услышать муниципальных депутатов? Какие законопроекты будут обсуждаться с регионом?

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 5А) состоится оглашение приговора по делу старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Е.Исаева. Полицейский обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Судья: Плотников Сергей Александрович.

В 14:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится оглашение приговора по делу полицейских ОП Заречный, обвиняемых в по пунктам «а», «в», ч.3 ст. 286 УК РФ. Судья: Порозов Владимир Вячеславович.

В 14:30 члены делегации Наманганской области примут участие в бизнес-форуме, который пройдет на площадке УрГЭУ (Екатеринбург ул. 8 Марта, 62, 1 этаж). В планах представителей делегации из Узбекистана также посещение Первоуральского новотрубного завода, научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии», Уральского государственного педагогического университета.

В 14:30 на площадке Екатеринбургского кадетского корпуса (ул. Мурзинская, 36) состоится торжественное открытие XV большого кадетского сбора. Ведущие темы сбора звучат, как «Экология. Добровольчество. Кадетство». В 15:30 начнется смотр строя и песни.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, зал заседаний) состоится первая ассамблея СРО «Депутатская вертикаль». В мероприятии примет участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты Госдумы, заксобрания и местных дум. На ассамблее будет объявлено о создании регионального объединения «Депутатская вертикаль», утверждено его положение, избраны председатель и сопредседатели, принято решение о создании отделений в управленческих округах региона и Екатеринбургской городской думе. Также буде рассмотрен вопрос создания рабочих групп для подготовки предложений по совершенствованию федерального законодательства.

Екатеринбург. Другие новости 26.03.17

Полиция: задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы (ФОТО). / «Принимают под крики «Позор» – как в Екатеринбурге прошел митинг против коррупции, организованный Навальным (ФОТО, добавлено ВИДЕО). / «Не надо воровать», «Где деньги?» – около тысячи человек пришли на несанкционированный митинг сторонников Навального в Екатеринбурге. ФОТО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter