Дополнение к анонсам

Публикации за 27.03.17

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная контролю подрядчиков капремонта в Свердловской области. В Свердловской области создаются реестры квалифицированных и недобросовестных подрядчиков капремонта: каковы критерии отбора? Как контрольные органы и общественники могут отслеживают надежность ремонтной организации и выполненной работы? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Волков, заместитель руководителя Свердловского УФАС России; Игорь Жабокрик, начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России; Сергей Полыганов, председатель комитета Общественной палаты Свердловской области по вопросам ЖКХ.

В 15:00 в Екатеринбургском театре кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) состоится торжественный прием, посвященный Международному дню театра. В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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