28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 28.03.17

28.03.2017, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание с главами муниципальных образований Свердловской области. Он обсудит с руководителями муниципалитетов вопросы развития территорий через призму реализации федеральных приоритетных направлений стратегического развития страны. Планируется, что в рамках совещания пройдет первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области, где будут рассмотрены паспорта проектов. С докладами о внедрении проектного управления на областном и муниципальном уровне выступят профильные члены правительства, представители ведомств и учреждений, главы муниципальных образований. Кроме того, в рамках совещания с главами о реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ при участии органов местного самоуправления проинформирует первый вице-губернатор Алексей Орлов. Заместитель начальника Уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина выступит с докладом «практические аспекты внедрения карты «МИР». Врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко расскажет о готовности региона к прохождению пожароопасного периода 2017 года. А министр общественной безопасности Александр Кудрявцев проинформирует участников совещания об итогах призывной кампании 2016 года.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты планируют утвердить перечень объектов муниципальной собственности для продажи на аукционе, а также перечень объектов муниципальной собственности для продажи на конкурсе. Какие это объекты и каковы условия продажи, расскажет заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров. Будет рассмотрен также вопрос о начале приёма предложений в состав Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург». Срок полномочий действующего состава Избирательной комиссии истекает 4 июня 2017 года. Председатель городской Избирательной комиссии Илья Захаров внёс на рассмотрение гордумы проект решения, позволяющий объявить приём кандидатур в новый состав избиркома. Во время информационного часа первый заместитель начальника городского управления здравоохранения Татьяна Савинова расскажет об изменении структуры муниципальных учреждений здравоохранения в 2017 году.

В 10:00 в Екатеринбурге (школа № 16, ул. Павла Шаманова, 24) состоится X форум педагогических и руководящих работников системы образования Екатеринбурга. В мероприятиях примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева. На форуме будет также присутствовать делегация из Ижевска во главе с заместителем главы администрации города по социальной политике Михаилом Тарасовым и начальником управления образования Ижевска Светланой Петровой.

В 10:00 в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) стартует первый дивизиональный чемпионат профессионального мастерства работников атомной отрасли REASkills-2017. Для участия в профессиональном состязании в Екатеринбург приедут представители 15 атомных электростанций со всей России: Кольской, Курской, Калининской, Ростовской, Смоленской, Нововоронежской и Белоярской АЭС.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная случаям организованного нападения несовершеннолетних на Среднем Урале. Случаи организованного нападения совершеннолетних на Среднем Урале привлекли внимание общественности: по оценке экспертов, это частные случаи или тенденция? Стала ли молодежь сегодня агрессивнее? Как с этим бороться? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Шиловских, начальник управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области; Ульяна Воробьева, педагог-психолог екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная изменению схемы возмещения по автогражданке. Руководитель представительства Российского Союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов, председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин и директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» в Екатеринбурге Иван Косьмин расскажут об изменениях в схеме возмещения страховых выплат по автогражданке, предоставят статистику правонарушений при оформлении ОСАГО в регионе, а также дадут рекомендации для автовладельцев, на что обращать внимание при оформлении страхового полиса.

В 11:00 в Екатеринбурге в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) пройдет пресс-тур в вышивальный цех, где перед праздником Пасхи сестры разрабатывают оригинальные вышитые подарки с весенними сюжетами.

В 11:00 в Ирбите (ул. Революции, 17, пожарная часть) стартует пресс-тур «Подготовка к безопасному пропуску паводковых вод». В ходе пресс-тура пройдут следующее мероприятия: бурение льда у мостового сооружения в п. Курьинский; подворовые обходы жителей подтопляемых территорий и проведение с ними бесед; проверка готовности добровольной пожарной дружины на период половодья в населенном пункте, с которым будут временно ограничено автотранспортное сообщение в период половодья.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади Обороны состоится митинг работников муниципального пассажирского транспорта. Основные требования акции протеста – сохранить муниципальный транспорт и рабочие места; не допускать долгов по зарплате; повысить ее до средней по региону. Организатором митинга выступила Свердловская территориальная организация профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства.

В 12:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, ) пройдет встреча с прессой директора театра Андрея Шишкина и его заместителя по технической части Александра Рябухина на тему « Ремонтные реставрационные работы здания театра на 2017 год».

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Art Platform Fashion Week 10 сезон. В пресс-конференции примут участие: замглавы администрации города по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов; куратор дизайнерских программ выставки Collection Premiere Moskow (CPM) Галина Истомина (Москва); дизайнер одежды Александр Арнгольдт (Санкт- Петербург), дизайнер, президент Департамента моды Константин Томилов; продюсер проекта Art Platform Fashion Week Елена Богданова.

В 12:00 в ДЮСШ «Спартаковец» (Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а) состоится открытие мемориальной доски в честь бывшего председателя Екатеринбургского общественного объединения Клуб ветеранов войны, спорта и труда Владимира Даниловича Кота. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 18:30 в Городском библиотечном информационном центре Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12) молодой учёный Илария Тарасова, биоинформатик лаборатории молекулярно-биологических методов исследования МАУ «Клинико-диагностического центра», исследователь и преподаватель на кафедре алгебры и дискретной математики Института математики и компьютерных наук УрФУ прочтет лекцию о генетически модифицированных организмах «ГМО. Запретить нельзя использовать».

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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