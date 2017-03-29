29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 29.03.17

29.03.2017, среда

В 10:45 в Уральском центре развития дизайна (Горького, 4а) состоится торжественное открытие Уральской интернет-недели. На церемонии будут присутствовать Александр Породнов, директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской области; Сергей Постников, ректор УрГАХУ. 29-30 марта пройдет выставка интернет-компаний и новинок виртуальной реальности; 30 марта состоится дискуссия с интернет-омбудсменом, общественным представителем уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрием Мариничевым. Он будет участвовать в круглом столе «Государственное регулирование интернета и кибербезопасность».

В 11:00 в СОКБ №1 (ул. Волгоградская, 185) состоится заседание коллегии Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросу «Итоги деятельности здравоохранения Свердловской области в 2016 году и задачи на 2017 год», с докладом выступит министр Игорь Трофимов. Об итогах работы медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2016 году расскажет директор ТФОМС Валерий Шелякин. О приоритетных направлениях в системе управления рисками для здоровья населения в Свердловской области и их эффективности доложит руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Кузьмин. Также коллегия определит основные задачи на 2017 год. Кроме того, в ходе заседания состоится вручение наград губернатора и правительства Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума «Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Свердловской областью». Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, заместитель главного редактора, руководитель международных проектов журнала «Эксперт-Урал» Павел Кобер расскажут о реализации перспективных проектов и основных направлений торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Свердловской областью, о преимуществах партнерства малого и среднего бизнеса Урала в китайско-российском межрегиональном сотрудничестве. Форум пройдет в Екатеринбурге 30 марта.

В 11:25 в Свердловском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д) начнется пресс-тур на предприятие «Чадолини» (Екатеринбург, ул. Толедова, 43а), получающее господдержку по новым требованиям. Предприятие занимается пошивом школьной формы. Съемки на производстве запланированы с 12:00 до 13:00.

В 11:45 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) откроется XVI съезд участников областного движения «Родники». Планируется, что участие в мероприятии примут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 11:15 в фойе второго этажа состоится открытие выставки «Родники-2016», в 11:45 состоится открытие съезда.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития параолимпийского спорта в регионе. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт, директор ГАУ СО «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков, российский керлингист, заслуженный мастер спорта России Андрей Смирнов и заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Дарья Гайнетдинова расскажут о мерах государственной поддержки параолимпийского спорта, о планах по участию уральских спортсменов на Олимпиаде-2018.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конф­еренция, посвященная ­проведению 1 апреля III фестив­аля постной кухни. Главный повар трапезн­ой духовно-просветите­льского центра «Царский» Валентина Пономарева, участница шоу «Урал­ьские пельмени», член­ оргкомитета фестивал­я постной кухни, веду­щая фестиваля Юлия Михалкова­, иерей, руководитель­ отдела религиозного образования и катехиз­ации Екатеринбургской­ епархии отец Андрей Щукин­, директор выставочно­го общества «Уральски­е выставки» Андрей Шварнев­ и член оргкомитета фестиваля, ведущий Эдуард Шакуров­ расскажут о программ­е мероприятия, о его участниках и гостях, ­ответят на вопросы о значении Великого Пос­та. В рамках пресс-конфер­енции пройдет мастер-класс по приготовлени­ю постных блюд с учас­тием повара трапезной­ «Царского» Валентины­ Ухановой и юных восп­итанников Свято-Симео­новской гимназии.

В 15:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Олимпийская Набережная, 3) состоится торжественное открытие выставки-форума «Уральская неделя здоровья». Ожидается, что в мероприятии примут участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, председатель комитета по социальной политике заксобрания Вячеслав Погудин, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов, директор ВО «Уральские выставки» Андрей Щенников. Выставка-форум будет работать до 31 марта.

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