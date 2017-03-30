30 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 30.03.17

30.03.2017, четверг

В 09:30 на производственной площадке ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в Ревде состоится заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший машинист мостового крана».

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Ключевым вопросом повестки станет готовность Среднего Урала к пожароопасному периоду. С основным докладом выступит временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко. Кабмином будет рассмотрено свыше 20 постановлений. Так, планируется утвердить порядок предоставления субсидии из областного бюджета «Региональному фонду защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности в 2017 году. Ожидается рассмотрение документов в сфере земельных отношений, постановления о создании территориального страхового фонда документации Свердловской области. Будет рассмотрен порядок предоставления меры социальной поддержки школьников и студентов-очников для льготного проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Планируется внести изменения в отдельные документы в сфере соцзащиты населения.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) состоится игровой процесс «Суд присяжных». Будущие юристы и журналисты примерят на себя роли участников процесса – от подсудимого до присяжных. Организаторы – Свердловский областной суд, институт прокуратуры УрГЮУ, институт юстиции УрГЮУ, факультет журналистики УрФУ. Председательствующий по делу – судья Свердловского областного суда Денис Меледин.

В 11:00 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) продолжится рассмотрение дела дебошира Игоря Новоселова.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам декларационной кампании 2016 года. Федеральная налоговая служба подводит итоги декларационной кампании-2016. Стало ли больше миллиардеров в Свердловской области? Какова собираемость налогов на крупных предприятиях региона? На эти и другие вопросы ответят: Лидия Исаева, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области; Людмила Пономарева, заместитель министра финансов Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню информирования о проблеме аутизма, который пройдет 2 апреля. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, начальник отдела государственного воспитания и коррекции министерства общего и профессионального образования Свердловской области Светлана Блаженкова и президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова обсудят актуальные вопросы социального статуса и жизненного маршрута человека с аутизмом, расскажут о ранней диагностике заболевания, особенностях развития аутичных детей и их взаимодействия с окружающими, поделятся информацией о проекте «Зажги синим», который будет реализован в Свердловской области и Екатеринбурге. Также журналистам будет предоставлена статистическая информация по основным показателям, связанным с проявлением аутизма у жителей Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию первой региональной школы инклюзивного театрального образования для людей с разными возможностями здоровья «Инклюзион». Креативный продюсер центра творческих проектов «Инклюзион» Виктория Авдеева (Москва), куратор региональных проектор ИТШ «Инклюзион» Полина Стружкова (Москва), куратор инклюзивной театральной школы «Инклюзион» в Екатеринбурге Наталья Киселева и председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин расскажут о программе занятий в инклюзивной школе, составе участников, поделятся информацией о целях и задачах по развитию инклюзивного театрального образования в России.

В 15:00 в колонном зале Дома Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35) губернатор Евгений Куйвашев вручит выдающимся уральцам государственные награды, присужденные президентом РФ, а также знаки отличия Свердловской области. Среди награждаемых – руководители и сотрудники промышленных предприятий, деятели науки, образования, здравоохранения и спорта.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал 451) состоится ежегодная конференция садоводов, которая пройдет в рамках деловой программы VII межрегионального форума садоводов. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

В 18:30 в Свердловском областном краеведческом музее состоится очередная встреча в рамках лектория «Мир увлечений старого Екатеринбурга». Будет прочитана лекция «Логиновы. Забавы спичечных королей», откроется мини-выставка раритетов.

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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