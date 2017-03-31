31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 31.03.17

31.03.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в горадминистрации (зал 302) пройдет организационный комитет по подготовке к празднованию Дня Победы. Мероприятие проведет заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в Екатеринбурге в культурно-образовательном центре ФГАОУ ВО РГППУ (улица Машиностроителей, 11, актовый зал) в рамках IV Всероссийской научно-практической конференции Телефонов доверия состоится брифинг, посвященный теме «Организация профилактической деятельности в детской и подростковой среде в практике консультирования на Телефоне Доверия». Ответить на вопросы журналистов готовы: начальник отдела «Психологическая помощь субъектам образования» ЦЭПП МГППУ, президент РАТЭПП (Нижний Новгород) Андрей Камин; ректор Института консультативной психологии и консалтинга, президент федерации психологов-консультантов России, заведующий сектором интернет-консультирования Московской службы психологической помощи населению, супервизор Телефона Неотложной психологической помощи (Москва) Виктор Меновщиков.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Ненормативная эстетика 1980-1990х годов» и 30-летнему юбилею легендарной выставки «без жюри». Арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына, художник и коллекционер свердловского андеграунда Игорь Шуров, художник Валерий Павлов, искусствовед Марианна Браславская и политолог Александр Рыжков расскажут о творческом замысле авторов и программе выставки, поделятся воспоминаниями об атмосфере свободы «эпохи перемен», наполнявшей Екатеринбург 30 лет назад, обозначат влияние произведений искусства того времени на современное творчество художников.

В 12:00 в Екатеринбурге в Елцин-центре пройдет пресс-конференция, посвященная мероприятиям, посвященным Всемирному дню информирования об аутизме. В ней примут участие президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, генеральный директор компании Disney в России и странах СНГ Марина Жигалова-Озкан, а также директор Музея первого президента России Б.Н. Ельцина Дина Сорокина. Участники мероприятия расскажут о подходах к адаптации детей с аутизмом к жизни в большом городе, благотворительных и социальных акциях, позволяющих привлечь внимание общества к аутистам.

В 14:00 в Екатеринбурге в резиденции губернатора (ул. Горького, 21) Евгений Куйвашев проведет заседание архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. В повестке заседания два вопроса: о проекте планировки и межевания территории многофункционального жилого комплекса в квартале улиц Свердлова, Азина, Мамина-Сибиряка, Шевченко; о градостроительной концепции застройки территории, ограниченной улицами Степана Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина.

В 15:00 в Екатеринбурге в музее истории города (улица Карла Либкнехта, 26) состоится торжественное награждение участников конкурса историй «Легенды Екатеринбурга».

Конкурс организован Центром по охране и использованию исторического и культурного наследия совместно с Музеем истории Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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