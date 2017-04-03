3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 03.04.17

03.04.2017, понедельник

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится очередное заседание по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

В 11:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65А) стартует процесс по уголовному делу о покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Рассматривать дело будет судья Валерий Савельев. Подсудимый – Игорь Казаков.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу весенней призывной кампании. Заместитель начальника пресс-службы ЦВО, подполковник Андрей Игнатьев, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, полковник Сергей Яровой и начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, генерал-майор Александр Линьков предоставят данные о плановых показателях весеннего призыва в регионе, сообщат о возможностях прохождения альтернативной службы для уральских призывников, расскажут о требованиях к здоровью новобранцев, об оснащении военкоматов автоматизированной системой «Паспорт» и работе электронных приемных.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная добыче полезных ископаемых в регионе. Мероприятие приурочено к Дню геолога (пройдет в воскресенье, 2 апреля). Начальник отдела регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова, заместитель начальника департамента по недропользованию по УрФО Николай Кокорин, директор Уральского геологического музея УГГУ Дмитрий Клейменов и доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией «Региональная геология и геотектоника» Института геологии и геохимии (ИГГ) УрО РАН Кирилл Иванов расскажут о способах и объемах добычи полезных ископаемых на Урале, обозначат механизмы контроля и регулирования в этой сфере, а также обсудят меры государственной поддержки.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к бою Курбанов – Мосли. Российские боксеры Магомед Курбанов и Евгений Градович, боец ММА, чемпион России по самбо Иван Штырков и исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов расскажут о подготовке к поединку, о серьезной травме американского боксера Шейна Мосли и о составе участников бойцовского турнира, который состоится в уральской столице 5 мая.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж, зал заседаний) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 14:00 в библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) пройдет областной конкурс юных брайлистов «Слово о родной природе». Конкурс проводится в рамках Года экологии и включает в себя выразительное чтение и письмо по брайлю. Участие в конкурсе примут дети – инвалиды по зрению первой группы в возрасте от 10 до 17 лет.

В 16:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция заместителя председателя Центрального банка РФ Владимира Чистюхина. Он расскажет о реформе ОСАГО, в частности, о том, как будет работать ремонт в ОСАГО и в чем плюсы реформы для автовладельцев, и регулировании рынка микрофинансирования.

В 16:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». В артиста прозвучат военные стихи и песни, воспоминания о войне.

Екатеринбург. Другие новости 02.04.17

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