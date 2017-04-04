4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 04.04.17

04.04.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) комиссия по муниципальной собственности проведёт очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы о порядке проведений конкурсов и аукционов, предметом которых является право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Игорь Холманских проведет заседание коллегии по безопасности. Тема: «Противопожарная безопасность и противопаводковые мероприятия».

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. В повестке вопросы: о внесении изменений в закон о бюджете ТФОМС; об исполнении областного закона о компенсации взносов за капремонт; о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства о летнем отдыхе детей и другие.

В 11:00 в поселке Большой Исток (ул. Свердлова, 42, площадка АО Б-Истокское РТПС) состоится открытие традиционной ежегодной выставки сельскохозяйственной техники и оборудования «Урал-Агро-2017». В мероприятии примет участие губернатор Евгений Куйвашев. Автобус для СМИ отправится в 09:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Председатель комитета по внешним связям администрации города Максим Докучаев расскажет членам комиссии о развитии въездного и внутреннего туризма и сферы гостеприимства. Также депутаты обсудят итоги развития сферы бытового обслуживания населения в уральской столице за 2016 год и задачи на 2017 год.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Депутаты в числе прочих вопросов обсудят, как исполняется закон о физической культуре и спорте на территории региона.

В 16:30 в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3, конференц-зал) состоится открытие II Межрегионального форума руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул». Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 18:00 в Доме актера (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8) состоится торжественное мероприятие «Дни Туркменистана в Екатеринбурге».

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