5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 05.04.17

05.04.2017, среда

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Ключевым вопросом повестки станет организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Свердловской области. С основным докладом выступит заместитель губернатора Александр Высокинский (после заседания состоится брифинг с его участием). Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова доложит об организации предоставления услуг в сфере миграционного учета через МФЦ. Министр социальной политики Андрей Злоказов расскажет о возможностях получения услуг социального характера через МФЦ. О потенциале Свердловского творческого Союза журналистов в укреплении взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в регионе расскажет председатель союза Александр Левин.мВ этот же день будет рассмотрено свыше 20 постановлений правительства, в том числе проект постановления о мерах по совершенствованию организации питания студентов вузов и учреждений профобразования. Кроме того, планируется утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Городок Чекистов».

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, на котором при участии представителя областного правительства будет обсуждаться закон «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» и вопросы, касающиеся границ некоторых муниципальных образований.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. О развитии системы общего образования в Екатеринбурге за 2014-2016 годы депутатам расскажет начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина представит доклад о развитии физической культуры и спорта в Екатеринбурге за 2014-2016 годы.

В 11:00 состоится выездное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Члены комиссии посетят детскую художественную школу № 1 имени П.А.Чистякова (ул. Карла Либкнехта, 2) и детскую музыкальную школу № 1 имени М.П. Фролова (ул. Малышева, 98), где обсудят деятельность муниципальных художественных и музыкальных школ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная началу весенней призывной кампании в Свердловской области. Военный комиссар Свердловской области, генерал-майор Игорь Лямин и начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области Вадим Денисов предоставят информацию о плановых показателях весеннего призыва-2017, о профилактической работе со старшеклассниками и студентами Свердловской области, расскажут о требованиях к здоровью новобранцев и об изменениях в законодательстве. Также в ходе пресс-конференции будут продемонстрированы современные сухпайки, продукты питания в эшелонах и форма одежды призывников.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В повестке вопрос о проекте закона «О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» и др.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты заслушают доклад о состоянии антитеррористической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения Екатеринбурга в 2016 году.

В 14:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 339) пройдет общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия на окружающую среду работ по реализации проекта «Строительство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга на участке Пермь – Екатеринбург – подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодороги Екатеринбург – Полевской – подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал».

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос о проекте закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области».

В 15:30 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-полдник с организаторами Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. О ходе подготовки к мероприятию расскажут представители оргкомитета: председатель международного координационного комитета, инициатор международного движения конгрессов для людей с инвалидностью Томас Краус и его заместитель Петтер Хольм, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов, генеральный директор организации «Благое дело» Вера Симакова, президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков, председатель проектного офиса Алексей Никифоров. Спикеры расскажут о программе и гостях конгресса, о проработке вопросов размещения и питания, раздаточном материале и культурных событиях.

В 18:00 в Храме-на-Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10, конференц-зал) состоится встреча с российским историком профессором МГУ Сергеем Перевезенцевым, приуроченная к 100-летию событий 1917 года в России. Ученый прочтет публичную лекцию «Духовный кризис российского общества в начале ХХ века».

С 20:00 до 22:00 в Екатеринбурге в клубе EverJazz (Тургенева, 22) в рамках проекта «Умная среда» пройдет панельная дискуссия, в ходе которой будут обсуждаться темы: сталинизм как политическая система; образ врага; культ вождя; сталинизм в мире; пчему именно сейчас сограждане все чаще демонстрируют ностальгию по сталинизму? В мероприятии примут участие пятеро спикеров, в том числе депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, модератор – Алексей Глазырин.

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

Крымская полиция бездействует: на полуострове безнаказанно орудуют аферисты-«застройщики» с материка. / Мэрия Екатеринбурга анонсировала создание спецподразделения для ЧМ-2018. / Каменское транспортное предприятие пустили с молотка: старенькие ЛиАЗы и троллейбусы владельцев не нашли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»