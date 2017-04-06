6 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 06.04.17

06.04.2017, четверг

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, сбор в фойе 1 этажа) стартует пресс-тур, посвященный готовности гидротехнических сооружений к паводку. Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Гейко совместно с ЕМУП «Водоканал» проведут инспекционный выезд на Волчихинское и Верхне-Макаровское водохранилища.

В поселке Изоплит в преддверии пожароопасного периода сотрудники МЧС проведут проверку противопожарного состояния садоводческого товарищества (сбор в 09:20 у пожарной части в Екатеринбурге, ул. С. Ковалевской, 8). В коллективном саду «БЗСК-24» проверят соблюдение правил противопожарного режима: наличие системы оповещения, пожарного щита с необходимым инвентарём, источников противопожарного водоснабжения, с помощью пожарной автоцистерны проверят подъездные пути к садовым участкам. Сотрудники МЧС проведут инструктаж с садоводами, расскажут о недопустимости сжигания мусора и травы вблизи построек и вручат тематические памятки.

В 9:30 на площадке технопарка «Университетский» (ул. Конструкторов, 5) состоится церемония открытия Open Innovations Startup Tour 2017 – федерального проекта по поиску перспективных инновационных команд. В ней примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров. На конкурс заявлено 192 инновационных проекта по трем направлениям: индустриальное, биомедицинское и информационные технологии.

С 10:30 до 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал 601) пройдет заседание городского Градостроительного совета. Вопросы: рассмотрение архитектурной концепции застройки квартала Московская – Радищева – Шейнкмана (докладчик Виктор Ананьев, ЗАО «Корпорация Атомстройкомплекс»); обсуждение параметров ТЗ на проведение конкурса по разработке концепции развития набережной ВИЗ-пруда (докладчик Андрей Молоков, главный архитектор Екатеринбурга).

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. На заседании будет обсуждаться внесение изменений в областной закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) начнется процесс по делу жительницы Асбеста Е. Кордюковой, обвиняемой в убийстве детей и покушении на убийство ребенка. Судебное заседание будет закрытым. Судья: Суслов Александр Владимирович

В 13:00 полномочный представитель президента РФ Игорь Холманских в своей резиденции (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) проведит совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилфонда. В совещании примет участие председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин.

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится пресс-конференция, в ходе которой начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева расскажет о комплектовании дошкольных образовательных учреждений на 2017-2018 годы.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная реализации партийного проекта «Экология России» на территории Свердловской области. Министр экологии и природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор партпроекта «Экология России» Игорь Володин, первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева и депутат заксо области, руководитель направления «Меморандум экологической открытости» Олег Корчагин расскажут о планах и мероприятиях по реализации проекта, поделятся информацией о проведении экологической акции «Сделаем вместе», о стартапе в развитии экотуристического направления (Всероссийский экологический фестиваль на реке Чусовая), а также о серии экологических рейдов по несанкционированным свалкам на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная открытию V международного туристского форума ʺБольшой Уралʺ. Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый и президент союза туристических агентств Сергей Голов обсудят вопросы качества современной туристской инфраструктуры, расскажут о современных видах и трендах в сфере туризма, презентуют новинки летнего сезона, а также поделятся опытом межрегионального сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь.

С 18:00 до 20:00 в Екатеринбурге на площади Труда пройдет пикет в защиту политзаключенных и граждан, задержанных 26 марта. По словам организаторов, пикет согласован.

В 19:00 в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3, арт-галерея) состоится открытие выставки «Неизвестный», приуроченной ко дню рождения скульптора Эрнста Неизвестного.

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

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