7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 07.04.17

07.04.2017, пятница

В 09:30 в Екатеринбурге в отеле «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49, 9 этаж) откроется научно-практическая конференция сердечно-сосудистых хирургов УрФО с международным участием «Хирургия аортальных пороков», в работе которой примет участие министр здравоохранения Игорь Трофимов. На конференцию приглашены ведущие кардиохирурги России. Академик Ренат Акчурин (оперировал первого президента России Бориса Ельцина), кардиохирург Сергей Леонтьев, сотрудник одной их ведущих кардиохирургических клиник Германии (Лейпциг), новосибирцы из Института патологии кровообращения, специалисты из федеральных центров Перми, Пензы, Астрахани, кардиохирурги из Нижнего Новгорода, Челябинска, Ханты-Мансийска, Сургута, Тюмени, Уфы.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 1, павильон №1) откроются V международный туристический форум «Большой Урал» и туристическая выставка «Лето-2017». В мероприятии примут участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В 11:00 в 74-й пожарно-спасательной части (Екатеринбург, Тверитина, 1) состоится день открытых дверей, посвященный двум событиям: дню рождения пожарной автолестницы, который отмечается 8 апреля и дню рождения спички – 10 апреля. Школьникам сотрудники МЧС расскажут об истории появления пожарной автолестницы и спички, их значении в жизни человека, напомнят меры безопасности.

В 11:15 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию международной туристской выставки «Лето-2017» и развитию военно-патриотического туризма на Урале. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, вице-президент Российского Союза туриндустрии Александр Осауленко, председатель Агентства по туризму и паркам провинции Мпумаланга (ЮАР) Нзима Джонсон и исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев обсудят перспективы развития Уральского региона как центра промышленного туризма, расскажут о тенденциях и прогнозах на туристический сезон 2017 года, а также поделятся информацией о едином реестре, направленном на защиту уральских туристов. В рамках пресс-конференции будет подписан меморандум о сотрудничестве с ЮАР.

В 14:00 в Уральском государственном юридическом университете (ул. Комсомольская, 21, 2 этаж, зал ученого совета) в рамках Фестиваля дружбы народов состоится круглый стол «Сохранение национальных традиций в условиях глобализации». Руководители национальных организаций Урала обсудят со студентами вопросы сохранения национальных культурных традиций в регионе, вопросы влияния научно-технического прогресса на национальные традиции, а также взаимодействие студентов с национальным объединениями по вопросам сохранения межнационального мира и согласия.

С 14:00 до 16:45 в Управлении Росреестра по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Крестинского, 50, 6 этаж) в рамках Международного дня бесплатной юридической помощи пройдут консультации специалистов.

В 14:00 в Белоярском районном суде (п. Белоярский, ул. Милицейская, 14) начнется рассмотрение дела заместителя главы администрации Белоярского ГО по ЖКХ Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взяток, чья деятельность, предположительно, привела к срыву отопительного сезона зимой 2015 года.

В 15:00 в школе № 19 (ул. Павла Шаманова, 18) пройдут публичные слушания по вопросу перспектив строительства 3 и 4 кварталов микрорайона Академический, в которых примет участие глава города Евгений Ройзман.

В 15:30 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-полдник с организаторами Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. О ходе подготовки ко Всемирному мероприятию расскажут представители оргкомитета: Председатель международного координационного комитета, инициатор международного движения Конгрессов для людей с инвалидностью Томас Краус и его заместитель Петтер Хольм, заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов, генеральный директор организации «Благое дело» Вера Симакова, президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков, председатель проектного офиса Алексей Никифоров.

В 16:00 в Информационном центре по атомной энергии Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 62, УрГЭУ, отдельный вход, обозначенный оранжевой вывеской) пройдет традиционный апрельский астропраздник – «Мой космос». Гости смогут рассмотреть Луну и Юпитер в телескопы, заглянуть в мельчайшие частицы с помощью микроскопов и встретиться с космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, который приедет в родной город по приглашению Екатеринбургского планетария. Посетителей также ждут лекции астронома Павла Скрипниченко и разработчика электроники Сергея Грищенко.

В 16:00 на ул. Вайнера (около гостиницы «Арбат») представители организации «Ани-Армения» проведут флеш-моб, приуроченный к армянскому празднику – Дню материнства и красоты: прохожим девушкам они будут дарить цветы.

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

Либералы Екатеринбурга снова вышли на протестную акцию (ВИДЕО). / Историческая победа. ФК «Урал» вышел в финал Кубка России. / Первоуральску поправят Стратегию, чтобы создать новые условия для бизнеса. Интервью с исполнительным директором «Делового союза Урала». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»