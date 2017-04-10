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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.04.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная новым проектам Екатеринбургского театра оперы и балета. О ключевых оперных проектах и новинках балета будущего сезона расскажут директор театра Андрей Шишкин, художественный руководитель оперы Светлана Зализняк и художественный руководитель балета Вячеслав Самодуров.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов III образовательного форума «Педагогические мастерские: подготовка педагогических кадров». Заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова и руководитель методического объединения учителей литературы по Чкаловскому району, учитель русского языка и литературы Ольга Данилова расскажут о новом механизме целевого обучения, направленного на формирование инженерного мышления современных школьников, поделятся информацией о новой системе аттестации педагогов на основе профстандарта, об особенностях подготовки дефектологов на Урале, а также подведут итоги работы педагогических мастерских.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Новосибирск, посвященная итогам образовательной акции «Тотальный диктант – 2017». В мероприятии в Екатеринбурге примет участие региональный координатор проекта Ксения Семенюк. На связь из Москвы выйдут участие руководитель проекта Ольга Ребковец, координатор проекта «Тотальный диктант» Мария Ровинская и председатель московской экспертной комиссии Елена Арутюнова. Итоги акции из Новосибирска подведут председатель Экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева и организатор «Тотального диктанта» Екатерина Кузнецова.

Екатеринбург. Другие новости 09.04.17

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