11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 11.04.17

11.04.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание, на котором будет заслушан отчет губернатора Евгения Куйвашева о работе в 2016 году.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы. В повестке одиннадцать вопросов. Депутаты планируют рассмотреть итоги муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014-2016 годы и Ведомственной целевой программы «Екатеринбург спортивный» на 2014-2016 годы». Начальник управления здравоохранения администрации города Александр Дорнбуш доложит о состоянии антитеррористической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения города Екатеринбурга. О принимаемых мерах по профилактике преступлений, административных правонарушений несовершеннолетних на территории города Екатеринбурга расскажет заместитель начальника управления – начальник полиции управления МВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная влиянию погодных условий на здоровье. Главный синоптик Свердловского ЦГМС-Р Галина Шепоренко, главный внештатный психотерапевт Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель, главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Свердловской области, директор Уральского института кардиологии Ян Габинский и руководитель Инновационного центра УГМУ, кардиолог Евгений Шуман расскажут о влиянии метеорологических процессов на обострение заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы, о новых научных разработках и методах профилактики и лечения (коронарный паспорт, генно-инженерный препарат для лечения ишемической болезни сердца «квадроген», метод кардиоритмографии на основе регистрации разницы между сокращениями сердца), а также обозначат прогноз погоды на ближайшие дни.

В 14:00 в Екатеринбурге волонтеры Бессмертного полка проведут акцию, посвященную Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей: они встанут вдоль проспекта Ленина, держа в руках транспаранты и плакаты.

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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