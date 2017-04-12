12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 12.04.17

12.04.2017, среда

В 09:00 в гимназии № 9 (пр. Ленина, 33) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты оценят организацию питания школьников, посетив, кроме гимназии № 9, школы № 22, № 167 и № 178 Орджоникидзевского района. Об организации питания в этих учебных заведениях, а также в других школах города членам комиссии расскажет начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 10:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (ул. Малышева, 33) состоится совещание, посвященное реализации на Среднем Урале общероссийского проекта «Самбо в школу». Участие в совещании примет первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Александр Какуша, представители Уральского государственного педагогического университета и 34 муниципалитетов, в которых существует база для реализации проекта.

В 10:00 на футбольном манеже «Урал» (ул. Фестивальная, 10) начнется футбольный праздник для ребят из детских домов и школ-интернатов Урала. Победители регионального этапа Всероссийского турнира по футболу «Будущее зависит от тебя» (один из организаторов соревнований – компания «Мегафон») соберутся в Екатеринбурге, чтобы сразиться в полуфинале. В 12:00 Лучшие игроки II этапа соревнований смогут сразиться в «Матче чемпионов» с профессиональными спортсменами и известными людьми города: олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным, шестикратным чемпионом мира по плаванию Юрием Прилуковым, обладателем бронзовой медали по лыжным гонкам Олимпиады-2006 Иваном Алыповым, министром социальной политики Свердловской области Андреем Злоказовым, уполномоченным по правам ребёнка Свердловской области Игорем Мороковым и другими.

В 10:30 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится заседание по продлению меры пресечения для «черных» похоронщиков Максима Чайки и Александра Шишкина.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная исследованиям уральских ученых в сфере астрономии. Ведущий научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Физико-технического института УрФУ, профессор Виктор Гроховский, доцент Физико-технологического института УрФУ Евгения Петрова, сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко и ученица 3 класса Анастасия Кантор обсудят актуальные результаты исследований космического пространства и метеоритного вещества, расскажут об участии в грантовых конкурсах и выступлениях на международных конференциях, в том числе о недавних докладах в Хьюстоне.

В 11:30 в Историческом сквере Екатериньбурга в рамках Дня российской космонавтики и Международного дня полета человека в космос состоится акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов». В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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