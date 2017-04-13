13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 13.04.17

13.04.2017, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Ключевым вопросом повестки станет реализация программы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях на период до 2025 года. Основным докладчиком станет заместитель губернатора Павел Креков. Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков расскажет о строительстве зданий школ в 2016-2017 годах, также в ходе заседания будет озвучен опыт территорий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях. Первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов доложит об участии исполнительных органов государственной власти в подготовке и проведении праздника Весны и Труда и Дня Победы. В этот же день будет рассмотрено больше 20 постановлений правительства. Так, планируется рассмотреть проект постановления о распределении субсидий в рамках программы развития системы образования, а также в рамках проведения мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию. Ожидается внесение изменений в документы в сфере управления государственным имуществом. Кроме того, планируется утвердить в Екатеринбурге границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Городок Чекистов».

В 11:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2017». Спикеры: первый заместитель начальника управления культуры администрации города, представитель оргкомитета Ночи музеев Елена Трофимова; директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин; директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский; заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея Владимир Быкодоров. В рамках пресс-конференции впервые будет представлен полный список площадок – участников детской и основной программ проекта, а также презентован фирменный стиль екатеринбургской Ночи музеев 2017 года.

В 11:00 в Екатеринбурге БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10) состоится встреча руководства ГК «Кортрос» и «РСГ-Академическое» с представителями профессионального сообщества рынка недвижимости, банков и средств массовой информации. В ходе мероприятия будут представлены новые направления развития Академического.

В 11:00 в Областной детской клинической больнице №1 (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32, вход в поликлинику, 3 этаж, конференц-зал) стартует акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 12:00 состоится пресс-конференция, в которой примут участие: Любовь Малямова – заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области, д.м.н.; Олег Аверьянов – главный врач Областной детской клинической больницы №1; Татьяна Есаулкова – управляющий филиала банка ВТБ в Екатеринбурге; Андрей Каргинов – заслуженный мастер спорта России, пилот команды «КамАЗ-мастер».

В 12:00 в Ново-Тихвинском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) пройдет пресс-тур, участникам которого расскажут о пасхальной росписи куличей и других пасхальных приготовлениях, о том, что означает творожная пасха, какие еще подарки традиционно дарятся на Пасху и многое другое.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится круглый стол «Модель управления развитием городов: возможности передачи полномочий муниципалитетам». Мероприятие организовано администрацией города, ассоциацией «Города Урала», ассоциацией городов Поволжья совместно с фондом «Институт экономики города» (Москва). В круглом столе примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В 15:00 в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3а) пройдет финал городского конкурса специалистов библиотек муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга «Библиопрофи-2017». В мероприятии примет участие начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Награждение победителей начнется в 17:00.

В 16:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур в гимназию № 39 (ул. Союзная, 26). В ходе пресс-тура председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин покажет строительную готовность общеобразовательного учреждения, расскажет о планах по возведению объектов образования в столице Урала.

В 17:00 на базе спортивного комплекса «Курганово» состоится торжественное открытие финального этапа всероссийского турнира «Первенство клубных команд среди юношей до 15 лет», который проводит Федерация хоккея России при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. В соревнованиях примут участие победители региональных турниров в каждом из семи межрегиональных координационных центров, а также команда-хозяин. Свердловскую область представит команда юношей детской юношеской школы «Спартаковец».

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