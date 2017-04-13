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Екатеринбург

Анонсы событий,

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Публикации за 13.04.17

Дополнение к анонсам

Дополнение к анонсам

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 459) глава города Евгений Ройзман встретится с дальнобойщиками, которые протестуют против увеличения платежей в системе «Платон».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая первым результатам перехода предприятий торговли в Свердловской области на онлайн-кассы. Предприятия торговли вслед за продавцами алкогольной продукции с 1 июля должны перейти на он-лайн кассы и электронные чеки взамен обычных расчетов: успевают ли предприниматели Свердловской области внедрить новую систему? Почему готовность в Свердловской области оценивается как низкая? Каков результат первых подключений для рынка и покупателей? На эти и другие вопросы ответят: Виктор Бачурин, заместитель начальника контрольного отдела УФНС России по Свердловской области; Людмила Карнашевская, руководитель макрорегионального филиала Урал компании «Такском» – оператора фискальных данных.

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

За пост главы Арамили поборются 11 претендентов, включая Герасименко. / 13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Пока «черным» похоронщикам продлевали арест, их соратники штурмовали кладбище. «Дондики» снова ввязались в конфликт (ФОТО, ВИДЕО).

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