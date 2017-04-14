14 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 14.04.17

14.04.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в рамках месячника чистоты состоится пресс-тур по санитарной уборке города (сбор в фойе первого этажа администрации Екатеринбурга, пр. Ленина, 24а, центральный вход).

В 11:00 в Екатеринбурге в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а) состоится встреча главы администрации города Александра Якоба с представителями консульских учреждений, аккредитованными в Екатеринбурге, и руководителями офисов иностранных компаний. На встрече сити-менеджер выступит с докладом о социально-экономическом развитии города; председатель комитета по экологии Егор Свалов расскажет о мероприятиях, запланированных на Год экологии; начальник городского департамента экономики Александр Прядеин презентует форум «Города России 20:30»; исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вера Белоус расскажет о предстоящем IV международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание организационного комитета по подготовке мероприятий к празднованию Дня Победы. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 13:30 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. Мира, 19, фойе актового зала) благотворительный фонд Владимира Потанина проведёт первую в России настольную игру по социальному проектированию «Прожектор». В ходе игры участники научатся разбираться в логико-структурной схеме проекта, отличать задачи проекта от методов реализации, а также правильно оформлять его.

В 14:00 в Екатеринбурге в школе №184 ( ул. Ясная, 20, актовый зал) состоится первая пресс-конференция по окончанию биатлонного сезона Олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Тема пресс-конференции – старт проекта «Олимпийцы ЗА здоровое питание», который запускает компания «Кейтеринбург» совместно с благотворительным фондом по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина. На мероприятии выступят генеральный директор группы компаний «Кейтеринбург» Андрей Гончаров и директор школы №184 Наталья Кузнецова.

В 15:00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а, вход с улицы Горького) пройдет годовая конференция Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, в которой примет участие губернатор Евгений Куйвашев. Мероприятие пройдет в формате пленарной дискуссии. Участники конференции обсудят итоги заседаний и круглых столов, состоявшихся в рамках Дней уральского бизнеса, на которых сформированы предложения по актуальным направлениям взаимодействия власти и предпринимательского сообщества.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 474) состоится заседание Избирательной комиссии Екатеринбурга. На повестке дня: утверждение отчета о деятельности комиссии за 2012-2017 годы; предложения по кандидатурам для назначения членами избиркома с правом решающего голоса.

В 20:00 в Екатеринбурге в «Огонь Бургер Баре» (ул. Челюскинцев, 106) состоится встреча главного тренера ФК «Урал» Александра Тарханова и президента клуба Григория Иванова с болельщиками, посвященная выходу команды в финал Кубка России.

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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