17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 17.04.17

17.04.2017, понедельник

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) подсудимые по громкому делу «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степенько), обвиняющиеся в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве, выступят с последним словом.

В 14:00 в Свердловской библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится пресс-подход с участием заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова и директора исполкома Национального дельфийского совета России Артемия Понявина, посвященный открытию в Екатеринбурге Дельфийских игр 19 апреля.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественном мероприятии в честь Дня местного самоуправления. В мероприятии также будут участвовать председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, члены правительства региона, председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк и представители муниципальных органов власти.

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