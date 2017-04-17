Дополнение к анонсам

Публикации за 17.04.17

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция «Обеспечение безопасности на льду в весенний период» с участием представителей ГУ МЧС России по Свердловской области. Они ответят на вопросы: два рыбака погибли в выходные в Свердловской области, провалившись под лед: что произошло? Почему лед на водоемах сейчас представляет повышенную опасность?

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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