18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 18.04.17

18.04.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. В числе прочих будет рассмотрен вопрос о выполнении муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы».

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу российский строительный форум-выставка Expo Build Russia. В мероприятиях форума примут участие члены правительства Свердловской области. Церемония официального открытия состоится в 13:00.

В 12:30 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В) состоится пресс-конференция, посвящённая дифтерии в рамках Европейской недели иммунизации, которая пройдёт с 24 по 30 апреля. Спикеры: Александр Харитонов, главный врач МУП «Городской центр медицинской профилактики», главный эпидемиолог Екатеринбурга; Павел Кузнецов, доцент кафедры инфекционных болезней УрГМУ.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке – вопрос об итогах работы по защите прав потребителей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за 2016 год и задачах на 2017 год и другие.

В 13:00 в Екатеринбурге в отеле «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49) состоится Второй городской форум «Екатеринбург молодежный: путь к успеху». В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, председатель комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга Оксана Буракова. Организатор мероприятия – городской комитет по молодежной политике.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста между Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Москвой, посвященная вопросам женского здоровья. В мероприятии примет участие д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета Татьяна Обоскалова. Из Москвы на связь выйдут заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов Виктор Радзинский и член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, руководитель Управления социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин, а также полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России д-р Аттила Варади. В Санкт-Петербурге к пресс-конференции присоединится руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Виталий Беженарь.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопросы: о сроках начала рекультивации Шарташского гранитного карьера; о перспективе развития улично-дорожной сети микрорайона Академического, планировочного района «Широкая Речка»; о выполнении мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014-2016 годы» и др.

В 14:00 в здании администрации Екатеринбурге (пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа) в рамках Международного дня памятников и исторических мест состоится торжественная церемония открытия фотовыставки «Культурное наследие архитекторов Екатеринбурга» и брифинг с директором МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонидом Гениным. В ходе брифинга Леонид Васильевич расскажет о самой выставке, на стендах которой будет представлено творчество десяти выдающихся архитекторов Екатеринбурга от Малахова до Емельянова, дошедшее до нас в памятниках архитектуры, а также о новых полномочиях Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) в рамках празднования Дня местного самоуправления состоится традиционная встреча лидеров ученического самоуправления с руководителями города. Мероприятие проведет глава администрации города Александр Якоб.

В 15:00 в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» состоится пикет обманутых дольщиков ЖК «Щербакова, 20». Застройщиком объекта является ООО «Рубикон-Аэро Инвест».

В 17:00 в Центре современной культуры УрФУ (пр. Ленина 51, 4 этаж) состоится открытие нового исследовательского художественного проекта «ДНК Культуры»:18 стран-участниц, 4000 фотографий, 6 инсталляций. На открытии экспозиции будет представлен специально созданный поэтический перформанс. В рамках проекта пройдут экскурсии, литературный вечер, акустический концерт, мастер-классы.

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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