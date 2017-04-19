19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 19.04.17

19.04.2017, среда

В 09:30 в Екатеринбурге в КОСК «Россия» (ул. Владимира Высоцкого, 14) пройдет ежегодная массовая благотворительная акция для ветеранов войны и труда «День социального обслуживания». В открытии мероприятия примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. Кроме модной стрижки ветераны воспользуются услугами визажиста, покрасят и оформят брови, сделают маникюр и запечатлеют себя на памятном фото.

10:00 Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Участники заседания дадут оценку основным социально-экономическим и финансовым показателям региона в 2016 году, а также обсудят систему мониторинга стратегического и среднесрочного развития Свердловской области и исполнение бюджета региона. С основным докладом выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Также члены областного кабинета министров рассмотрят 11 постановлений правительства.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В 11:00 в ЦПКиО начнется выездная часть заседания, на которой будет рассмотрен вопрос о концепции деятельности МБУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского».

С 10:00 до 21:00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) пройдет III Международный форум Design StartUP Day 2017. В рамках форума пройдут следующие мероприятия: презентации проектов по конкурсным кейсам от компаний-партнёров «Билайн», Exponorm, интерьерной студии «Градиз»; спецпроект форума – конкурс Wood Design Innovation; образовательная часть от ведущих специалистов в сферах менеджмента, PR и дизайна (мастер-классы, бизнес-игры, презентации).

С 11:00 до 13:00 в отеле «Гранд-авеню» (пр. Ленина, 40, 2 этаж, малый конференц-зал) пройдет пресс-завтраке «Абитуриент-2017: что нужно знать при поступлении в вуз/колледж». Что ждет высшее образование в будущем? Как будет проходить приемная кампания – 2017? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Корягин – зам начальника отдела по работе с учреждениями профессионального образования, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; Юлия Воронцова – заместитель ответственного секретаря приемной комиссии УрФУ; Илья Баев – начальник отдела «Приемная комиссия» УрГПУ; Александр Чувашов – заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии РГППУ; представитель УрГАУ; Елена Шлыкова – заместитель директора Екатеринбургского техникума отраслевых технологий; Елена Новик – заместитель директора по учебной работе Екатеринбургского автодорожного колледжа.

В 11:00 в Екатеринбурге у здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, возле фонтана) состоится тестирование опытного образца электроколеса для инвалидной коляски, разработанного уральскими мастерами. Журналисты смогут пообщаться с заказчиком приспособления, разработчиками, а также получить комментарий министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Свердловской области. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин расскажет о причинах ДТП с тяжелыми последствиями, о перспективах развития безопасности дорожного движения в Свердловской области в 2017 году, о правилах безопасной перевозки детей, в том числе и организованной, поделится информацией об усилении режима службы в праздничные дни.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Теста по истории Великой Отечественной войны. Заместитель председателя Молодежного правительства Свердловской области, координатор теста в Свердловской области, выпускник аспирантуры Института истории и археологии УрО РАН Максим Кырчиков, директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов и представитель отряда «Казачата», активист движения «Юнармия» Ленинского района Екатеринбурга Максим Коробко расскажут о традиции проведения исторических тестов, об уровне знаний истории ВОВ в России и на Урале, поделятся программой мероприятия в этом году. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет 22 апреля.

В 13:00 часов в муниципальном библиотечном центре «Екатеринбург» (Мамина-Сибиряка, 193) глава города Евгений Ройзман откроет выставку, посвященную Дню местного самоуправления, юбилею Екатеринбургской городской думы и истории городской власти. В экспозиции – фотографии и документы. Будет показан фильм о последнем дореволюционном градоначальнике Александре Обухове.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, депутаты обсудят вопросы, касающиеся подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года.

В 14:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а) состоится Форум особенной красоты, в котором примут участие двенадцать девушек с особенностями здоровья. Ведущие стилисты и визажисты Екатеринбурга подберут каждой из них индивидуальный и оригинальный образ, помогут найти свой стиль и научиться грамотно подчеркивать красоту и уникальность.

В 15:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке вариантов развития взаимоотношений России и стран Евразийского пространства. Эффективна ли политическая и промышленная интеграция? Какой эффект экономике приносит международный обмен знаниями и кадрами? На эти и другие вопросы ответят: Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор; Хосе Есоно Миша Акенг, чрезвычайный и полномочный посол Экваториальной Гвинеи в РФ; Роберт Нижегородцев, заведующий лабораторией Института проблем управления РАН, доктор экономических наук; Виктор Рязанов, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, профессор. Пресс-конференция приурочена к открытию VIII Евразийского экономического форума молодежи, который пройдет в УрГЭУ с 19 по 21 апреля.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города и ООО «УГМК-Холдинг» в объединении усилий для осуществления социального проекта по строительству ледовой арены в столице Урала по адресу: улица Кировградская, 30а. В мероприятии примут участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.

В 18:00 в ДИВСе (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится торжественная церемония открытия XVI молодежных Дельфийских игр России, XII молодежных Дельфийских игр стран-участников СНГ и Молодежного Евразийского Дельфийского фестиваля.

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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