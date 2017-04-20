20 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 20.04.17

20.04.2017, четверг

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) начнёт работу Х ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива», в рамках которой состоится совещание проектного комитета Минтранса РФ с проектными командами трёх агломераций – Екатеринбургской, Тюменской и Челябинской. Откроет мероприятие заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов. В 10:40 об этапах реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», а также о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры в городских агломерациях на конференции расскажет заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Астахов. В 11:00 министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков выступит с докладом по вопросам развития сети автомобильных дорог Свердловской области и комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации. В 11:40 о состоянии дорожной сети федеральных автомобильных дорог в составе Екатеринбургской и Тюменской городских агломераций и о деятельность в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с докладом выступит начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» Алексей Борисов. С 12:00 до 12:15 в холле на 1 этаже Дома правительства состоится брифинг участников конференции, в котором примут участие Игорь Астахов, Василий Старков и Алексей Борисов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. В повестке один вопрос – «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2016 год».

В 10:00 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоится международная конференция в рамках культурного проекта «Дельфийские игры». Тема конференции «Молодежь и культура. Диалог культур – Евразийские перспективы. Культура – вектор развития». С приветственным словом к участникам обратится заместитель главы региона Павел Креков. Кроме того, участниками конференции станут директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин, представители федеральных ведомств, а также учреждений культуры и образования регионов России и стран СНГ.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4а) начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве 4 человек в п. Монетный. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 10:00 в Екатеринбурге в офисе ВТБ (ул. Маршала Жукова, 5, 2 этаж) состоится пресс-конференция управляющего филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге Татьяны Есаулковой «Итоги I квартала. Развитие ВТБ на Среднем Урале».

В 10:30 в Уральском государственном горном университете (пер. Университетский, 7, 3 этаж, зал УГМК) состоится пятнадцатая юбилейная Ярмарка студентов. Мероприятие проходит в рамках Уральской горнопромышленной декады – международного форума.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня донора в Свердловской области, который отмечается 20 апреля. Главный врач ГБУЗ СО «ОСПК» Сергей Чеканов, заместитель главного врача ГБУЗ СО «ОСПК» Максим Галимов, самый молодой почетный донор этого года Владимир Парыгин (1990 г.р.) расскажут о работе станции в 2016 году, предоставят статистику по Свердловской области, обсудят новые методики обследования, качество заготовки крови и ее компонентов. Кроме того, в пресс-центре будет работать выездная бригада врачей станции для забора донорской крови.

В 11:30 в МБУ «Екатеринбургский центр защиты прав потребителей» (ул. Малышева, 31 «а») в рамках Дня местного самоуправления состоится открытие стенда, посвященного вопросам местного самоуправления, и пройдет открытый прием граждан.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая проведению всероссийской акции «Библионочь» в Свердловской области. Все библиотеки и многие книжные магазины и музеи Свердловской области продлят работу до позднего вечера во время всероссийской акции «Библионочь»: какие встречи и концерты ждут читателей-полуночников? Какие новые формы знакомства с книгой предлагают организаторы? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Ольга Опарина, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им.В.Г.Белинского; Неля Жамалетдинова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им.В.П. Крапивина.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению зимнего маршрутного учёта в Свердловской области. Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, директор ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических заказников и охотничьих животных в Свердловской области» Александр Калмыков и председатель общественной организации «Нижнетагильское межрайонное общество охотников и рыболовов» Анатолий Семешкин расскажут о порядке проведения учёта в 2017 году, обозначат маршруты, их протяжённость, контроль за проведением учетной работы, итоги и результаты.

В 14:00 в Екатеринбурге в школе № 170 (пр. Седова, 28) в рамках мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, состоится встреча со старшеклассниками Железнодорожного района. Беседу со старшеклассниками проведут заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков и вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

В 14:00 на полигоне, расположенном в границах Свердловского лесничества-филиала ФГКУ «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, вблизи поселка Кедровка Свердловской области, пройдут учения подразделений Минобороны России по тушению лесных пожаров.

В 14:00 в монастыре Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме откроется IV пасхальный фестиваль творчества инвалидов «От Сердца к Сердцу». В 14:15 состоится пресс-подход. В 14:30 в Паломническом центре монастыря начнется концерт.

В 15:00 в Екатеринбурге в гимназии № 155 (ул. Челюскинцев, 90) состоится финал VII городского конкурса классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Екатеринбурга «Самый классный Классный». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 17:00 в Екатеринбурге в Историческом сквере (у капсулы времени) состоится молодежная акция – приветствие (танцевальный флешмоб) участников XVI молодежных Дельфийских игр России.

С 18:30 до 20:00 в МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46, вход со стороны ул. Добролюбова) состоится лекция «Поклевские. Вино и «домино», будет работать выставка «Водочный король Урала» и его наследники».

В 19:00 в Уральском государственном юридическом университете (ул. Комсомольская, 23) состоится конкурс «Мисс Саха Урал – 2017». Участницами станут студентки уральских вузов – якутянки. Организатором мероприятия является сообщество Саха (Якутия) «Аан Дойду».

В 20:00 в Екатеринбурге в New Bar (ул. 8 Марта, 8д) Информационный центр по атомной энергии проведет научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы». О том, почему арахис не должен продаваться в отделе орехов, насколько прозрачность воды говорит о её чистоте и как мы создаем образ идеального себя в социальных сетях, расскажут Татьяна Ванюкова, преподаватель УрГПУ, директор Научно-образовательного фенологического центра; Нина Садыкова, кандидат биологических наук и научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН; Юлия Архипова, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного университета.

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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