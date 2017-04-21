21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 21.04.17

21.04.2017, пятница

В 08:30 в селе Новоалексеевском (по главной дороге в сторону пос. Хрустальный, перед железнодорожным переездом съезд в поле) Главное управление МЧС России по Свердловской области начнет межведомственные командно-штабные учения по отработке действий при чрезвычайной ситуации, вызванной природным пожаром.

В 10:00 в УрГЮУ (Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, 4 этаж, II римская аудитория) при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО, Ассоциации «Уральский окружной ресурсный центр государственной и муниципальной службы» состоится научно-практическая конференция «Право и мораль как факторы повышения эффективности реализации антикоррупционной политики государства». В конференции примут участие: Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО; Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской области; Виктор Перевалов, президент УрГЮУ; Дмитрий Павин, начальник ГУ Минюста России по Свердловской области; заместители губернаторов Тюменской, Челябинской и Курганской областей; представители правительства Свердловской области, ректоры вузов и другие.

В 10:00 в Уральском федеральном университете (пр. Ленина, 51, ауд. 248, зал ученого совета) состоится открытие Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Революция и культура. XX век».

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 451) состоится IX межрегиональный форум волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 на учебно-спортивной базе «Динамо» (Московский тракт, 12-й км) состоится физкультурно-спортивный праздник, посвященный 94-й годовщине образования ВФСО «Динамо». Участие в нем примут команды правоохранительных структур Свердловской области и ветераны спортивного общества.

В 11:30 в Храме-на-Крови после завершения Божественной литургии состоится пресс-тур на колокольню. Сопровождать пресс-тур будет старший священник храма протоиерей Максим Миняйло.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая вакцинации против клещевых инфекций в Свердловской области. В Свердловской области растет активность клещей и число пострадавших от укусов: какова ситуация с вакцинацией в регионе? Какая клиническая картина развивается при укусе клеща? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Юровских, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Марина Топоркова, заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33 и Центром природно-очаговых инфекций.

В 12:00 в Ельцин Центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 3 этаж, зал № 4) в рамках празднования Дня местного самоуправления состоится круглый стол по обсуждению перспектив развития МСУ. В мероприятии примут участие руководители органов власти города и области, депутаты, представители науки и общественности. Главная тема дискуссионной площадки – особенности развития местного самоуправления в Российской Федерации на примере Екатеринбурга. Планируется, что в ходе обсуждения участники назовут основные исторические этапы развития органов МСУ и выработают предложения по повышению эффективности муниципальных институтов власти.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная современным тенденциям развития антимонопольного регулирования в России. Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский и руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов обсудят национальный план развития конкуренции и федеральный закон «О государственном регулировании тарифов», расскажут о проконкурентной тарифной политике, обозначат результаты деятельности Свердловского УФАС России за первый квартал 2017 года.

В 15:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнется пресс-показ выставки «Русские «парижане». Искусство первой трети ХХ века из частных собраний Санкт-Петербурга». В экспозицию войдут более ста произведений шестидесяти художников русского зарубежья первой трети XX века, представляющих широкую панораму русского искусства в период между двумя мировыми войнами. В 18:30 состоится открытие выставки.

В 15:00 в УГГУ (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 2 этаж, ауд. 1232) состоится круглый стол «Проблемы теологии. Механизмы формирования гражданской идентичности». Спикеры: Алик Микайлян, ведущий консультант управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной почве Федерального агентства по делам национальностей; Фархат Патиев, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии курдов в России; Кантемир Хуртаев, руководитель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи»; Иван Падерин, начальник управления по межнациональным отношениям департамента внутренней политики губернатора Свердловской области; муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият); Фарух Мирзоев, председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области. В 16:00 в Царском зале УГГУ начнется межнациональный фестиваль «Соцветие Урала».

В 18:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а), при поддержке фонда Евгения Ройзмана и администрации города состоится презентация новой коллекции киндер-ателье «Полосатый кот».

В 18:00 библиотеках Екатеринбурга и Свердловской области начнется Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2017».

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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