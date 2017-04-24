24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 24.04.17

24.04.2017, понедельник

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу братьев Нечкиных, обвиняемых в убийстве пенсионера и покушении на убийство несовершеннолетнего, разбойном нападении, краже и причинении тяжких телесных повреждений. Преступления были совершены в мае 2015 года в районе с. Рахмангулово Красноуфимского района Свердловской области. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе иммунизации и прививочным кампаниям, проводимым в регионе. Всемирная неделя иммунизации, которая проводится в последнюю неделю апреля, призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, заместитель главного врача ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по эпидвопросам Светлана Смирнова расскажут о роли иммунизации и вакционопрофилактики, о целях кампании 2017 года, обсудят ход реализации глобального плана действий в отношении вакцин (ГПДВ) и уровень помощи всем слоям населения. Также в рамках пресс-конференции будет поднят вопрос «забытых» инфекций (корь, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит) и природно-очаговых инфекций (сибирская язва, лептоспироз и бешенство).

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

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